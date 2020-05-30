Метеорологи дали апокаліптичний прогноз для України. Що на нас чекає влітку-2020

Світові кліматологи ще місяць тому прогнозували, що слідом за пандемією коронавірусу світ накриють посухи, урагани та аномально спекотне літо. І хоч скорочення виробництва через уведений карантин зменшило викид вуглекислого газу на 17%, його концентрація в атмосфері продовжує рости. До того ж зусилля світу зараз кинуто на подолання наслідків епідемії, що тільки підсилює природні катаклізми.

Як Covid-19 вплинув на погоду й чого чекати Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Світ мав накрити погодний апокаліпсис

Синоптики прогнозували, що Землю накриють пожежі, потопи, посухи, неврожай, нашестя сарани. Експерти ООН навіть вважали ймовірним, що такі природні катаклізми спровокують масовий голод, який загрожує не лише бідним африканським країнам, а й Європі та США.

Для прикладу експерти наводили дані, що в деяких швейцарських кантонах дощу не було понад 40 днів, востаннє таке траплялося в кінці 90-х, рівень водосховищ України та Румунії впав до критичних позначок, половина сільськогосподарських земель Франції висохла. Так само сухо і в Німеччині.

Літо-2020 мало би бути засушливим, до 43-45 градусів спеки. До того ж Covid-19 тільки посилив такі прогнози, бо зусилля найвпливовіших країн світу кинуто на подолання наслідків вірусу, а не погодних катаклізмів.

Екстремально засушливе літо скасовується?

Літо-2020 супроводжуватиметься сильними зливами, градами та шквалами, до того ж зменшуються шанси, що люди потерпатимуть від екстремальної та тривалої спеки під 40 градусів, сказала в коментарі OBOZREVATEL українська синоптикиня Віра Балабух.

Мовляв, усе залежатиме від температури океану, яка останнім часом суттєво знизилася, в районі Гольфстріму. Ця течія відіграє надзвичайно велику роль у циркуляції атмосфери, особливо для країн Європи та Америки. Атлантика, по суті, є кухнею погоди.

Вірус у світі

"Тенденція щодо потепління у світі триває, літо може бути теплим і досить сухим. Але нещодавнє зниження температури в районі Гольфстріму призвело до потужних віянь холодного повітря, через що знизилась температура поверхні океану. Аномалії досить великі, особливо в районі Мексиканської затоки й на півночі Атлантики. Через це в Україні зараз холодна погода, а в західній Європі та Скандинавії, навпаки, аномально тепло як на цю пору року", – відмітила Балабух.

За її словами, через те що над Атлантикою продовжує зберігатись низька температура, особливо в районі Гольфстріму, Україна вже тривалий час перебуває в улоговині холоду. Така тенденція значно відкоригує літню погоду в Україні і Європі.

"Шанси на тривалу й екстремальну спеку зменшуються. Зате можуть бути сильні зливи, град, шквал. Літня погода залежить від циркуляції атмосфери на планеті. Атлантика прогріта на 2 кілометри, і призупинка світового виробництва через пандемію нічого не змінила. Процес запущений уже давно, років 5-10 тому. Тому на людей у майбутньому чекатимуть посухи, засухи і аномально високі температури. Але ще це літо, найімовірніше, не підпаде під цю тендецію", – підсумувала синоптикиня.