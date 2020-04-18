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18 квітня • оновлено в 23:27
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Апасов: журналісти 1+1 просили цілувати ікони на камеру за гроші

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Журналіст Василь Апасов звинуватив співробітників телеканалу 1+1 в спробі зняти постановочний сюжет для ТСН про Києво-Печерській лаврі.

У Facebook він опублікував фото журналіста, який, за його словами, просив за гроші на камеру поцілувати ікону.

"Переплутавши нашого стрімера APnews з одним з вірян в храмі, попросив поцілувати ікону перед камерою. Після того, як наш стрімер відмовився, йому запропонували зробити це за гроші.

Дорогі "плюси", якщо вам так треба показати кадри, як хтось цілує ікони, нехтуючи рекомендаціями обережності у зв'язку з карантином, то будьте ласкаві самі це робити. Можете навіть один одного там поцілувати, журналіст оператора або навпаки", – написав Апасов.

"Цілувати ікони за гроші": журналіст "наїхав" на 1+1 за сюжет про Києво-Печерську лавру

facebook.com/vasiliyapasoff

"Цілувати ікони за гроші": журналіст "наїхав" на 1+1 за сюжет про Києво-Печерську лавру

facebook.com/vasiliyapasoff

"Цілувати ікони за гроші": журналіст "наїхав" на 1+1 за сюжет про Києво-Печерську лавру

Як писав OBOZREVATEL, напередодні до Києва доставили благодатний вогонь, в зв'язку з чим розгорівся ажіотаж серед вірян. Багато з них навіть вирушили зустрічати літак в аеропорту, куди вогонь доставили священики УПЦ МП.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Василь Апасов
Місце
Україна Київ
Тег
Києво-Печерська Лавра
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