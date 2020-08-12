"Апарати ШВЛ закінчилися, а ліжка ставимо в коридор!" Реаніматологи розповіли про реальну ситуацію з COVID-19 у Харкові

У реанімації Харківської обласної інфекційної лікарні, за словами лікарів, складна ситуація з лікування хворих на COVID-19.

Після заяви заступника директора Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації про те, що перевантаженість обласної інфекційної лікарні – це фейк, з редакцією OBOZREVATEL зв'язалися місцеві лікарі. Вони стверджують, що в реанімації складна ситуація, а пацієнтів доводиться під'єднювати до апаратів ШВЛ навіть у відділеннях.

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Що викликало гнів лікарів

11 серпня під час брифінгу заступник директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Геннадій Бондарчук розповів про ситуацію з коронавірусом в області.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Геннадій Бондарчук. Скриншот із відео

За його словами, 518 пацієнтів із COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні в медичних закладах області. Із загальної кількості хворих 265 – в обласній інфекційній лікарні.

Бондарчук зазначив, що Харківська обласна інфекційна лікарня не переповнена пацієнтами з коронавірусом, оскільки потужності установи з початкових 200 ліжок збільшили до 300 і зараз нібито навіть є "резерв".

Інформацію про перевантаженість інфекційки чиновник і зовсім назвав фейком.

"Перевантаженість обласної клінічної інфекційної лікарні – це суто фейкова інформація", – заявив Бондарчук.

За його словами, щопонеділка збільшення навантаження на лікарні відбувається через те, що пацієнти у святкові і вихідні дні не вважають за потрібне звертатися по медичну допомогу.

У реанімації бракує медсестер і нічим вентилювати легені

Розгнівані словами чиновника облздоров'я лікарі зв'язалися з редакцією OBOZREVATEL і розповіли, що зараз відбувається в обласній інфекційній лікарні. Зокрема – у відділенні інтенсивної терапії, де рятують хворих на COVID-19.

За словами лікарів, реанімація розрахована на шість ліжок, але зараз поставлено 12 і ще одне поставили в коридорі.

"Тут лежать важкі пацієнти. Фактично 12 хворих перебувають на штучній вентиляції легенів. Дві-три людини перебувають на інвазивній вентиляції – на інтубаційній трубці, всі решта – на не інвазивній (через маску). На 13 хворих у реанімації всього дві медсестри", – розповіли медики.

У відділенні інтенсивної терапії бракує місць – пацієнт лежить у коридорі

Лікарі кажуть, що останнім часом збільшилася кількість пацієнтів із дихальною недостатністю, а апаратів бракує.

"За останній тиждень побільшало хворих із дихальною недостатністю. Зараз три-чотири людини перебувають у відділеннях на апаратах ШВЛ. Розумієте? Не в реанімації, а у відділеннях! Ба більше, нам бракує апаратів штучної вентиляції легенів для тих, хто їх потребує! Днями ми вже зіткнулися з проблемою: потрібно було вентилювати хворих, але все – апарати закінчилися!" – розповіли лікарі.

На їхню думку, в облздоров'ї не розуміють, яка ситуація склалася з лікуванням хворих на COVID-19.

"Складається враження, що чиновники живуть в іншому вимірі. У нас не було апаратів і не було ліжок, а в облздоров'ї кажуть, що інформація про завантаженість – це фейк!" – додали реаніматологи.

Усі палати реанімації в Харківській обласній інфекційці заповнено

Також лікарі поскаржилися, що чиновники влаштовують акції "залякування" в лікарні.

"Коли в мережі з'явилася інформація, що в нас призначають ліки, якими треба було лікувати за протоколом, але їх у нас тоді просто не було, деякі родичі пацієнтів поскаржилися "нагору". У результаті зняли заввідділення інтенсивної терапії – знайшли цапа-відбувайла", – розповіли вони.

Також після кожної публікації журналістів про обласну інфекційну лікарню влаштовують перевірки. Однак їхня мета, на думку лікарів, не має нічого спільного з декларованою.

"Після публікацій у ЗМІ чиновники просто прикривають свою, вибачте, ж *пу. Надсилають до лікарні комісії, які вишукують усякі дрібниці. Наприклад, в історії хвороби не було вказано номер паспорта. Послухайте, а який стосунок це має до перебігу хвороби? Тож не сумніваємося: після цієї публікації на OBOZREVATEL до нас знову прийдуть і почнуть вилучати історії, вишукувати всілякі дурниці. Але й мовчати ми не можемо", – кажуть лікарі.

Відділення інтенсивної терапії, де рятують життя хворих COVID-19

Область під ударом

Як повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі, за останню добу в регіоні зареєстровано 139 нових випадків коронавірусу і 156 нових підозр, п'ятеро хворих померли.

Найбільше хворих за весь період – 5 170, з яких 151 людина померла, а 2 550 одужали.

Ситуація з коронавірусом у Харківській області. Графіка – Лабораторний центр

Що далі?

Епідемія коронавірусу в Україні продовжує розвиватися досить швидкими темпами. Харківська та Одеська області демонструють найвищі темпи із зараженості серед регіонів із високим рівнем ураженості.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

"Із середини червня в Україні була стійка тенденція до зниження, а вже через місяць вона змінилася на протилежну. Статистика по країні за останній тиждень демонструє стійке зростання, хоча середнє значення кількості нових інфекцій виявилося трохи нижчим, ніж ми очікували. Серед регіонів із високим рівнем ураженості найшвидші темпи поширення епідемії в Харківській і Одеській областях", – повідомив Загородній.

Епідемія коронавірусу в Україні продовжує розвиватися досить швидкими темпами

Згідно з прогнозом робочої групи Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, найбільше хворих буде на Львівщині, Івано-Франківщині, Одещині, Харківщині та в Києві.