Апарати ШВЛ роблять важким хворим іще гірше, – лікар, який бореться з COVID-19 в Ужгороді

У випадку пневмонії, яка розвивається на фоні зараження коронавірусом, підключення пацієнта до апарату штучної вентиляції легень може завдати йому ще більшої шкоди.

Про це в інтерв’ю "Новинарні" заявив лікар-терапевт Ярослав Глагола. Медик уже три місяці працює у "ковідному" відділенні Ужгородської центральної міської клінічної лікарні.

"Уявіть собі гроно винограду. От як у виноградинках, у стінках альвеол відбувається газообмін, насичення крові. При "ковідній" пневмонії вражаються саме ці судинки, вони руйнуються. Кров виливається в альвеоли. А що таке ШВЛ? Це апарат примусового дихання, коли людина самостійно не може зробити вдих-видих. Фактично, це просто насос, який качає повітря замість неї", – пояснив він.

За словами Глаголи, у результаті в пацієнта пошкоджуються альвеоли, в які під тиском закачується повітря чи кисень. Він наголосив, що в такому разі альвеоли виявляються "замурованими". А ті з них, які ще здорові, механічно роздувають за допомогою ШВЛ: у підсумку вони втрачають свою еластичність і, зрештою, руйнуються.

"Тому апарат ШВЛ навіть у важких випадках є недоцільним, навіть шкідливим", – констатував лікар.

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