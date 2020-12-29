"Антонов" побудує три українські літаки Ан-178 для ЗСУ: підписано меморандум
Міністерство оборони та Державне підприємство "Антонов" підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.
Про це повідомили на сайті президента. Зокрема, йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які отримають ЗСУ. Вони можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки, а також для транспортування вантажів, зазначили у пресслужбі глави держави.
"Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне так, як це й повинно бути", – наголосив президент Володимир Зеленський.
Він наголосив, що багато міжнародних партнерів виявляють значний інтерес до літаків сімейства "Ан", зокрема до військово-транспортних зразків.
"Та водночас, і це логічно, вони завжди мене запитують і цікавляться, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні? Саме тому цей крок – двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій", – сказав Зеленський.
У майбутньому такі державні замовлення, за словами президента, мають бути не сенсацією, а нормою.
Як зазначили у пресслужбі, найближчим часом можна очікувати повноцінний комплексний план від керівництва "Антонова" щодо відновлення та посилення кадрового потенціалу підприємства, повернення втрачених професіоналів та залучення нових фахівців.
Крім того, як зазначено у повідомленні, Зеленський запропонував уряду опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками "Антонова".
"Давайте зробимо все можливе, щоб авіаційна галузь України здолала всі зони турбулентності й піднялася до нових висот", – сказав він.