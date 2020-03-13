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13 березня • оновлено в 10:17
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Антон Гура: що відомо про блогера, який заявив про "цілий літак інфікованих" з Мілана

25.4т
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Блогером, який повідомив про нібито цілий літак хворих людей з Мілана, виявився актор Антон Гура, який знімався в шоу "Квартал 95".

Також Гура був членом партії "УКРОП" і в 2014 році балотувався до Київради від цієї політсили.

Згідно з архівними даними на порталі з пошуку акторів і біографією на сайті "УКРОПу", Антон Гура народився в Києві 12 лютого 1982 року. У 2009 році закінчив Національний університет імені Тараса Шевченка. Після завершення навчання займався бізнесом у сфері продажів.

Антон Гура

Антон Гура

УКРОП

За його словами, Гура провадив громадську діяльність і був волонтером під час Майдану в 2004 році та Революції Гідності в 2014 році.

На сайті з пошуку акторів вказав, що за характером він амбоверт, тобто трохи екстра- та інтроверт.

"Трохи емоційний, дуже амбітний. За натурою актор, хоч і не вчився цьому. У житті люблю слова: "Тільки вперед, не озираючись назад". Прагматичний, реаліст (висока частка оптимізму є в мені)", – писав Гура.

Хто такий Антон Гура, який заявив про "цілий літак інфікованих" з Мілана

Скриншот

Хто такий Антон Гура, який заявив про "цілий літак інфікованих" з Мілана

Скриншот

Також він вказав, що знімався в серіалах на другорядних ролях. І окремо згадав зйомки гумористичної передачі "Кварталу 95" "Пороблено в Україні". На своїй сторінці в Facebook Гура розміщував фото зі зйомок.

Гура на зйомках

Гура на зйомках

Facebook Антон Гура

Антон Гура на зйомках

Антон Гура на зйомках

Facebook Антон Гура

Останні публікації на сторінці Гури присвячені темі коронавірусу. Так, в пості від 6 березня він пропонував купити "сучасні та реально захисні маски".

"Наприклад, із 4-ма додатковими фільтрами, яких вистачить на місяць, будуть коштувати 100 грн. Без додаткових фільтрів – 70 грн. Обговорюю тільки оптом. Їду в Китай, випробую на собі. Терміни доставки можуть бути швидкими, авіа, якщо в терміновому порядку, але ціна буде трохи дорожчою", – писав він.

У пості від 10 березня він повідомляв, що в Україні може бути інфікованих коронавірусом "десятки тисяч".

"Читаємо і робимо висновки, нас заражених може бути вже десятки тисяч, за 3 дні в Україні з'явився сплеск пневмонії і підвищилася смертність в рази від пневмонії", – писав Гура.

Журналіст Олексій Братущак в соцмережі зазначив, що Гура виступав експертом на каналі "Клименко тайм", який належить міністру-втікачу часів Віктора Януковича Олександру Клименку.

"Днями цей чувак в ролі медичного експерта виходив у ефір на "Клименко тайм". Це той Клименко, що втік з України і підтримує антиукраїнські сили. Це так, для розуміння. Чувак тупо хайпує на різні теми", – додав журналіст.

Гура на каналі "Клименко тайм"

Гура на каналі "Клименко тайм"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Антон Гура розповів, що в літаку, який прибув з Мілана до "Борисполя", багато хворих людей, яких особливо ніхто не перевіряв на коронавірус перед посадкою в Італії.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Квартал 95 УКРОП блогер
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Комментарии на сайте не модерированы
Журба Валентина
Журба Валентина
маски из Китая, наверно, надежней, там хотя бы знают, что надо.
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