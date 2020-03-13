Антон Гура: що відомо про блогера, який заявив про "цілий літак інфікованих" з Мілана

Блогером, який повідомив про нібито цілий літак хворих людей з Мілана, виявився актор Антон Гура, який знімався в шоу "Квартал 95".

Також Гура був членом партії "УКРОП" і в 2014 році балотувався до Київради від цієї політсили.

Згідно з архівними даними на порталі з пошуку акторів і біографією на сайті "УКРОПу", Антон Гура народився в Києві 12 лютого 1982 року. У 2009 році закінчив Національний університет імені Тараса Шевченка. Після завершення навчання займався бізнесом у сфері продажів.

Антон Гура УКРОП

За його словами, Гура провадив громадську діяльність і був волонтером під час Майдану в 2004 році та Революції Гідності в 2014 році.

На сайті з пошуку акторів вказав, що за характером він амбоверт, тобто трохи екстра- та інтроверт.

"Трохи емоційний, дуже амбітний. За натурою актор, хоч і не вчився цьому. У житті люблю слова: "Тільки вперед, не озираючись назад". Прагматичний, реаліст (висока частка оптимізму є в мені)", – писав Гура.

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Скриншот

Також він вказав, що знімався в серіалах на другорядних ролях. І окремо згадав зйомки гумористичної передачі "Кварталу 95" "Пороблено в Україні". На своїй сторінці в Facebook Гура розміщував фото зі зйомок.

Гура на зйомках Facebook Антон Гура

Антон Гура на зйомках Facebook Антон Гура

Останні публікації на сторінці Гури присвячені темі коронавірусу. Так, в пості від 6 березня він пропонував купити "сучасні та реально захисні маски".

"Наприклад, із 4-ма додатковими фільтрами, яких вистачить на місяць, будуть коштувати 100 грн. Без додаткових фільтрів – 70 грн. Обговорюю тільки оптом. Їду в Китай, випробую на собі. Терміни доставки можуть бути швидкими, авіа, якщо в терміновому порядку, але ціна буде трохи дорожчою", – писав він.

У пості від 10 березня він повідомляв, що в Україні може бути інфікованих коронавірусом "десятки тисяч".

"Читаємо і робимо висновки, нас заражених може бути вже десятки тисяч, за 3 дні в Україні з'явився сплеск пневмонії і підвищилася смертність в рази від пневмонії", – писав Гура.

Журналіст Олексій Братущак в соцмережі зазначив, що Гура виступав експертом на каналі "Клименко тайм", який належить міністру-втікачу часів Віктора Януковича Олександру Клименку.

"Днями цей чувак в ролі медичного експерта виходив у ефір на "Клименко тайм". Це той Клименко, що втік з України і підтримує антиукраїнські сили. Це так, для розуміння. Чувак тупо хайпує на різні теми", – додав журналіст.

Гура на каналі "Клименко тайм"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Антон Гура розповів, що в літаку, який прибув з Мілана до "Борисполя", багато хворих людей, яких особливо ніхто не перевіряв на коронавірус перед посадкою в Італії.

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