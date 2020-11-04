Антициклон відтіснить дощі в Україні: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

В Україні в четвер, 5 листопада, метеоситуацію визначатиме потужний антициклон із Ірландії – область високого атмосферного тиску і сухої погоди в більшості областей. Хоча на заході на півночі пройдуть опади.

Далі ж цей атмосферний фронт з Європи блокуватиме дощі в нашій країні увесь кінець тижня – 6, 7 та 8 листопада. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, в четвер регіони накриють тумани – видимість погіршуватиметься до 200-400, а в низинах і до 50-100 метрів.

Температура повітря 5 листопада в західних та північних областях буде низькою, вдень +6… +11 градусів. У центральній частині очікується +8… +12.

Водночас на сході максимально стовпчики термометрів піднімуться до +10… +14. У південній частині буде +12… +15 градусів.

До України 5 листопада прийде циклон із Європи Facebook Наталки Діденко

До Києва в четвер атмосферний фронт принесе дощову хмарну погоду. Протягом дня температура повітря становитиме приблизно +9 градусів.

"У п'ятницю, суботу та неділю в Україні антициклон прожене всіх дощових мишей, атмосферний фронт розчиниться і піде собі далі, опадів не буде, на весь вікенд можна планувати ліс, парки, походи навколо дому, словом, будь-які плани на свіжому повітрі вносьте в графік", – зазначила Діденко, попередивши, що вже з наступного тижня температура повітря в країні почне відчутно знижуватися.

Прогноз погоди в Україні від синоптикині Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик зазначив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, матиме "європейський характер".