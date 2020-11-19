Антициклон принесе в Україну дощі зі снігом, на дорогах з'явиться ожеледиця

У п'ятницю, 20 листопада, в атмосферний фронт північного циклону ускладнить погодні умови в Україні – прогнозують дощі та сніг.

Як повідомляє в Facebook синоптикиня Наталія Діденко, в регіонах, де температура повітря буде близько нуля або нижче, очікується ожеледиця.

Найбільше ймовірність дощів і снігу на півночі, заході, місцями в центрі, крім Дніпра і його районів. У східних і південних областях переважно суха погода, вологість збільшиться тільки в Криму і Приазов'ї.

Температура повітря вночі від 3 тепла до 4 морозу, на сході місцями -6 -8; вдень в Україні від 0 до 5 тепла, на сході від 0 до 2 морозу.

У Києві 20 листопада дощі і сніг, вночі до 2 морозу, вдень до 2 тепла.

Карта антициклону. Faсebook Наталії Діденко

Faсebook Наталії Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 29 грудня почнеться потепління, а погода на Новий рік буде теплою і дощовою.