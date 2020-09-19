Імунітет до коронавірусу передається через грудне молоко – вчені

Російські вчені вважають, що жінки, які перехворіли на коронавірус, можуть передавати антитіла до COVID-19 новонародженим при грудному вигодовуванні.

Однак, антитіла діють тільки в період годування груддю. Таку заяву зробив заступник директора з наукової роботи Центрального НДІ епідеміології Росспоживнагляду Олександр Горєлов, передає ТАСС.

"Як тільки жінка перестає годувати грудьми, антитіла руйнуються", – сказав він.

За словами Горєлова, концентрація антитіл у грудному молоці різна і залежить від форми перебігу перенесеної інфекції. У жінок, що хворіли на безсимптомно, кількість антитіл істотно нижча.

"Грудне молоко захищає від більшості інфекцій, але багато що визначає концентрація антитіл у ньому. Захисний ефект описаний тільки на період годування груддю, як тільки припиняється годування, на жаль, дитина стає абсолютно беззахисна до коронавірусної інфекції. Тому і рекомендують в усі такі підйоми епідемій максимально довго зберігати грудне вигодовування", – розповів учений.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі поскаржилися на брак місць і медиків у Одеській міській лікарні №5, а також лікування хворих із підозрою на коронавірус не за протоколом.