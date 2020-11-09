Антитіла до коронавірусу можуть бути через інше захворювання – дослідження

Антитіла до коронавірусу можуть виникати навіть у тих людей, які раніше не хворіли на COVID-19.

Британські вчені вивчили аналізи 300 осіб, у 5% з них були виявлені антитіла до коронавірусу. Дослідники впевнені, що вони з'явилися після зараження іншим споріднених вірусом, повідомляє Science.

"Вчені відзначають, що таким чином, деякі люди можуть мати частку запозиченого раніше імунітету, однак поки немає доказів ефективності цієї імунного захисту", – йдеться в результатах дослідження.

Експеримент також показав, що антитіла, виявлені в крові людей, які не хворіли коронавірусом, мають відмінності з тими, що були отримані з аналізів тих, хто переміг нову інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, коронавірус може завдати шкоди головному мозку. У найважчих випадках захворювання спостерігається погіршення когнітивних показників, яке еквівалентно старіння мозку на десять років.