У Вінницькому міському лікувально-діагностичному центрі провели 1264 дослідження за допомогою ІФА-тестів для визначення антитіл до коронавірусу швейцарської фірми Roche, які передав до закладу п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. З них у 31 людини виявили антитіла до COVID-19.

Як повідомив Головний лікар Лікувально-діагностичного центру Дмитро Фостаковський, наразі обстежують іще 400 людей, передають Вінницькі новини.

"Найперше було вирішено провести дослідження вихователям дитячих садків, котрі з 2 червня почали працювати після послаблення карантину. Паралельно проводяться дослідження медикам як районних, так і обласних лікарень", – зауважив Фостаковський.

У Вінниці провели майже 1300 досліджень тестами від Порошенка Вінницькі новини

Як повідомив заступник Головного лікаря Центру Петро Гранківський, минулого тижня завдяки першій пробній партії тестів у Вінниці відразу ж виявили двох вихователів дитсадків з безсимптомним перебігом хвороби.

"З тих майже 300 пацієнтів, які ми вже обстежили, виявили 2 випадки позитивних. Інформацію про цих пацієнтів було зразу ж передано лікарям сімейної медицини, які далі вже займаються їх самоізоляцією", –розповів Петро Гранківський.

"Ми передали першу пробну партію – 2 упаковки тестів для того, щоб не втрачати жодного дня. Бо ПЛР-лабораторія на сьогоднішній день може робити в Вінниці не більше 400 тестів за 24 години роботи. Лабораторія Діагностичного центру може робити за 6, навіть за 5 годин ті самі 400 тестів. Тобто теоретично ми можемо робити 1000 тестів на добу. Це – більше можливостей. І друга позиція – ми виявляємо безсимптомних пацієнтів. Тобто пацієнт якщо хворий – він є розносчиком коронавірусу, але сам він цього не відчуває, і без його провини відбуваються ці речі. Якби цього тестування не було, то вони б і далі розповсюджували, бо жодних симптомів вони не відчували. Прізвищ ми не називаємо, але це – вихователі дитячих садків. Після послаблення карантину ми зможемо гарантовано захистити від розповсюдження коронавірусу за допомогою лабораторії нашого Вінницького центру", – наголосив Петро Порошенко.

У Вінницю Петро Порошенко привіз 5 тисяч ІФА-тестів. Медичні працівники та педагоги Вінниччини проходять тестування безкоштовно.

Як відомо, Фонд Порошенка привіз в Україну 31 тисячу ІФА-тестів для визначення антитіл до коронавірусу виробництва швейцарської компанії Roche, які передаються у регіони України.

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