Учені з'ясували, скільки часу зберігаються антитіла до коронавірусу

Японські вчені заявили, що в організмі людей, які перехворіли на COVID-19, можна виявити антитіла протягом щонайменше 6 місяців після зараження.

Як пише NHK, дослідження проводилося міським університетом Йокогами та іншими установами. Всього дослідили 376 осіб у віці від 20 до 70 років, які заразилися коронавірусом у період з лютого до травня 2020 року.

Після аналізу зразків крові, взятих через пів року після зараження, дослідники виявили антитіла в 97% людей із безсимптомними або легкими симптомами та у 100% – з помірними або серйозними.

Результати дослідження показали, що люди з антитілами можуть мати більш низький ризик зараження щонайменше протягом шести місяців.

На думку японських учених, це відкриття є гарною новиною для розробки вакцини, проте для точних результатів необхідно додаткове дослідження. Його планують провести ще через пів року.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у більшості людей, які подолали COVID-19, формується тривалий імунітет проти коронавірусу, який діє не менш ніж п'ять місяців.

Такого висновку дійшли американські вчені, дослідивши реакції антитіл понад 30 тис. осіб, у яких був позитивний результат тесту на коронавірус.

Попередньо, після COVID-19 може вироблятися ціла низка імунних з'єднань, і деякі антитіла спочатку долають хворобу, швидко вмираючи, а інші накопичуються.