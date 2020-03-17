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17 березня • оновлено в 09:16
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Антисептики проти коронавірусу можуть нашкодити: як правильно користуватися

6.8т
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Лікарі розповіли, як правильно мити руки і використовувати антисептичні засоби в рамках профілактики зараження коронавірусом, щоб при цьому не страждала шкіра рук.

Так званим "правилом п'яти" поділився в коментарі німецькому виданню Stern дерматолог, доктор медичних наук Крістіан Раулін.

"Миття рук у сезон коронавірусу необхідне, але постійно застосовувати знезаражувальні продукти не варто. Використовувати антисептики має сенс лише у виняткових випадках, наприклад, після контакту з хворим або коли немає можливості помити руки", – пояснив він.

Антисептики проти коронавірусу: як правильно користуватися

Антисептики проти коронавірусу: як правильно користуватися

За словами лікаря, часте миття рук висушує шкіру, позбавляючи її природної жирової плівки, що служить бар'єром для патогенів, особливо при використанні антисептиків.

Щоб уникнути неприємних наслідків, додатково в догляді за руками потрібно застосовувати зволожуючі засоби.

"Якщо ви змушені часто вдаватися до дезінфікуючих засобів, дотримуйтеся "правила п'яти": один раз продезінфікувати руки, п'ять разів нанести крем", – пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти з'ясували, що для найбільш ефективного очищення варто обов'язково використовувати мило і мити руки не менше 30 секунд, приділяючи увагу різним ділянкам.

ВООЗ також опублікувала рецепт антисептика в домашніх умовах.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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