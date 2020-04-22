Антисептики можуть спричинити мутацію коронавірусу: як правильно користуватися

Вчені попередили, що надмірне або неправильне використання антисептиків може призвести до стійкості бактерій до противірусних препаратів і навіть до мутацій коронавірусу.

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на порталі The Conversation.

Дослідники виявили, що антисептики здатні руйнувати ДНК бактерії, але водночас вони можуть спричинювати мутації. Вчені припустили, що такі методи захисту від вірусів можуть призвести до нових спалахів інфекцій.

Антисептики можуть спричинити мутацію коронавірусу uazmi.net

Також, за словами хіміків, вельми сумнівна ефективність домашніх антисептиків, які були зроблені самостійно на основі спирту. Їхня користь на сьогодні недоведена, а ось побічні ефекти можуть виявитися серйозними.

Щоб уникнути проблем, вчені закликали не користуватися антисептиками як ліками та застосовувати тільки в необхідних дозах і згідно з інструкцією.

Зазначається також, що постійне використання хімічних засобів може призвести до дерматологічних проблем, а будь-які ранки на руках – це відкриті місця для різних інфекцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Євген Комаровський попередив, що антисептик для дезінфекції рук, щоб захиститися від COVID-19 або будь-якого іншого вірусу, не можна робити з використанням борної кислоти.