Антисептик, маски і гра для дітей: Супрун дала важливі поради, як не заразитися COVID-19, відпочиваючи на природі

Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради, як правильно відпочивати на природі, щоб не заразитися COVID-19.

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Список "лайфхаків" вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook. За її словами, регулярні прогулянки на свіжому повітрі будуть корисні для фізичного і психічного здоров'я всієї родини. Однак необхідно дотримуватися деяких правил безпеки, щоб мінімізувати ризики зараження.

По-перше, при виході з житла потрібно якомога менше торкатися різних поверхонь – наприклад, кнопки ліфта можна натискати ліктем або ключами. Також вона запропонувала спосіб, як можна за допомогою гри умовити дітей нічого не чіпати.

"Можна пограти в гру: уявіть, що всі поверхні, навіть стіни, гарячі", – порадила вона.

По-друге, вона порадила надягати рукавички тільки чистими руками, а після утилізувати їх. Якщо ж руки будуть брудними, то ніякої користі від носіння рукавичок не буде.

Також Супрун порадила взяти з собою антисептик із, мінімум, 60% вмісту спирту. Руки потрібно обробляти не менше 30 секунд, щоб він дав необхідний ефект.

При виборі місця відпочинку потрібно вибирати локації, де не буде натовпу – заміські території або великі парки. Навіть там необхідно дотримуватися дистанції в півтора метри і носити маски.

"Не надягайте маску на дитину до трьох років! Американська академія педіатрії забороняє маленьким дітям носити маски, тому що це небезпечно", – зазначила Супрун.

На прогулянку не варто брати нікого, крім членів сім'ї, а по поверненню додому потрібно зняти верхній одяг і тут же помити руки.

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