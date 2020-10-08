Антирекорди, як навесні в Італії, готуємо тимчасові госпіталі, – Степанов

Міністерство охорони здоров'я України розпочало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у відеозверненні у Facebook. Він наголосив, що зараз ситуація з коронавірусом серйозніша, ніж будь-коли з початку пандемії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Антирекорди майже щодня. У лікарнях стрімко заповнюються ліжка. Подібна ситуація була навесні в Іспанії та Італії", – сказав Степанов.

За його словами, нині в Україні для хворих на COVID-19 є 37 000 ліжок, з яких 21 000 – зайняті.

"Уже нині ми починаємо підготовку тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19", – сказав міністр.

За його словами, Україна не може за прикладом деяких інших країн знову перейти на повний карантин, оскільки це призведе до катастрофи в економіці.

Він також зазначив, що, якщо люди й далі ігноруватимуть правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю.

"Тому я звертаюся до всіх громадян, незалежно від статусу чи посади, закликаю всіх: носіть маски, дотримуйтеся соціальної дистанції, використовуйте антисептики та мийте руки. Ситуація серйозніша, ніж будь-коли з початку епідемії. На кону – ваше життя і життя ваших близьких", – заявив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медична система України може не витримати навантаження хворими на коронавірус, якщо українці не почнуть свідомо дотримуватися правил карантину в умовах пандемії.