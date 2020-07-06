Антимонопольний комітет України очолила сестра директора вілли Зеленських в Італії, – Уколов

В.о. голови Антимонопольного комітету України призначили Ольгу Піщанську, сестра якої Світлана Піщанська нібито стала номінальним власником вілли Зеленських в Італії.

Про це написав екснардеп, журналіст і політтехнолог Віктор Уколов у Facebook.

"Навіть не знаю, з чого почати? Давайте з вілли, тому що вона розкішна – кілька поверхів і 15 спалень у місті Форте дей Мармі, курорті, улюбленому серед російських бізнесменів", – написав політтехнолог.

Він додав, що будинок був оформлений на італійську фірму "San Tomaso", якою володів офшор, що належить Володимиру Зеленському.

"Нещодавно відбулися зміни – офшор переписали на якусь грекиню, а директором італійської фірми стала Світлана Піщанська. Ось воно, щастя, – почали шалено ЗЕфани, президент позбувся офшору. Угу, – скептично сказали ми і не помилилися ", – зазначив екснардеп.

"Тому абсолютно ж, блін, випадково главою АМКУ призначили сестру Ольгу Піщанську! І то ж повний збіг обставин, вона сестра директора вілли Зеленських", – підсумував Уколов.

ТОВ "Сан Томмасо" в Італії зараз володіє кіпрський офшор "Альдоранте лімітед", бенефіціаром якого до президентства теж був Зеленський. Але після декількох викриттів у ЗМІ, президент позбувся проблемних активів. Кіпрський офшор переписав на якусь ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а ось директором італійської компанії в липні 19-го стала Світлана Піщанська.

Журналісти раніше з'ясували, що Світлана Піщанська входить у першу п'ятірку спонсорів партії "Слуга народу". Вона підтвердила, що кошти переведені на партію, – її особисті доходи, які дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. гривень.

Антимонопольний комітет України очолила сестра директора вілли Зеленських в Італії (Facebook Віктора Уколова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії, а саме ТОВ "Сан Томмасо СРЛ", на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" Світлану Піщанську.