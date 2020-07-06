Антимонопольний комітет України очолила сестра директора вілли Зеленських в Італії, – Уколов
В.о. голови Антимонопольного комітету України призначили Ольгу Піщанську
Її сестра Світлана Піщанська нібито є директором італійської фірми, що управляє віллою Зеленських в Італії
Світлана Піщанська входить у першу п'ятірку спонсорів партії "Слуга народу"
В.о. голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. АМКУ
В.о. голови Антимонопольного комітету України призначили Ольгу Піщанську, сестра якої Світлана Піщанська нібито стала номінальним власником вілли Зеленських в Італії.
Про це написав екснардеп, журналіст і політтехнолог Віктор Уколов у Facebook.
"Навіть не знаю, з чого почати? Давайте з вілли, тому що вона розкішна – кілька поверхів і 15 спалень у місті Форте дей Мармі, курорті, улюбленому серед російських бізнесменів", – написав політтехнолог.
Він додав, що будинок був оформлений на італійську фірму "San Tomaso", якою володів офшор, що належить Володимиру Зеленському.
"Нещодавно відбулися зміни – офшор переписали на якусь грекиню, а директором італійської фірми стала Світлана Піщанська. Ось воно, щастя, – почали шалено ЗЕфани, президент позбувся офшору. Угу, – скептично сказали ми і не помилилися ", – зазначив екснардеп.
"Тому абсолютно ж, блін, випадково главою АМКУ призначили сестру Ольгу Піщанську! І то ж повний збіг обставин, вона сестра директора вілли Зеленських", – підсумував Уколов.
ТОВ "Сан Томмасо" в Італії зараз володіє кіпрський офшор "Альдоранте лімітед", бенефіціаром якого до президентства теж був Зеленський. Але після декількох викриттів у ЗМІ, президент позбувся проблемних активів. Кіпрський офшор переписав на якусь ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а ось директором італійської компанії в липні 19-го стала Світлана Піщанська.
Журналісти раніше з'ясували, що Світлана Піщанська входить у першу п'ятірку спонсорів партії "Слуга народу". Вона підтвердила, що кошти переведені на партію, – її особисті доходи, які дозволяють жінці пожертвувати 145 тис. гривень.
Антимонопольний комітет України очолила сестра директора вілли Зеленських в Італії (Facebook Віктора Уколова)
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії, а саме ТОВ "Сан Томмасо СРЛ", на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" Світлану Піщанську.