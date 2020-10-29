"Антикорупціонери" намагаються сховати за рішенням КСУ власну бездіяльність, – Шахов

Рішення КСУ про закриття доступу до реєстру електронних декларацій, які зобов’язані подавати усі претенденти на державну службу, а також політики, збурило суспільство. Але за скандалом довкола цього рішення губиться той факт, що і до цього рішення численні антикорупційні органи так і не продемонстрували досягнень у боротьбі з корупцією. Таку думку висловив лідер партії "Наш край" Сергій Шахов.

"Рішення КСУ створило багато галасу, в якому можуть потонути реальні запитання. Як називається країна, в якій з 2015 року п’ять новостворених антикорупційних органів не покарали жодного чиновника за брехню в декларації? Правильно, це – Україна", – стверджує політик.

Він наголосив: творці антикорупційної структури від початку допустили ряд критичних помилок, які замість потужної системи, яка би унеможливила корупцію серед чиновників і представників усіх гілок влади, створили "Колоса на глиняних ногах". І його легко зруйнувала невелика група депутатів ВРУ, що ініціювали звернення до КСУ, та суддів, які визнали публікацію електронних декларацій у відкритому доступі неконституційною.

На думку Шахова, від скандального рішення КСУ виграють не корупціонери, а ті, хто мав би з ними боротися.

"Хто основні бенефіціари рішення КСУ? Адже це навіть не чиновники. Бо яка їм різниця, чи діють закони, якщо все одно нікого з них не карають? Справжні ж отримувачі вигоди від рішення Конституційного суду – це антикорупційні органи. Прокуратури, бюро та департаменти, які роками проїдали мільярди наших з вами грошей. Замість того, щоб ловити хабарників та займатися своєю безпосередньою службою, силовики залізли у взаємні розбірки: порушували проти один одного кримінальні справи, публічно сварилися", - наголосив Шахов.

Політик переконаний, що відтепер вину за власну бездіяльність антикорупційні структури перекладатимуть на Конституційний суд.

"Тепер вони мають індульгенцію за безрезультатну роботу. "Винні не вони, а суд". Сьогодні антикорупціонери закривають сотні справ. Але що було б, якби не рішення КСУ? Правильно, жодного покараного чиновника! Вся діяльність наших так званих "антикорупційнерів" направлена на бурхливу імітацію роботи. Щоб знову отримати гроші від українських платників податків, які знову будуть розкрадені", – емоційно заявив Шахов.

Разом з тим, лідер "Нашого краю" запропонував свій вихід із замкненого кола.

"Який вихід бачу я? Моя незмінна позиція – це запровадження так званої "нульової декларації" за прикладом Грузії, кожному сплатити 5-10% з наявного майна і почати життя з чистого листа", – резюмував Шахов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що, за інформацією лідера політичної партії "Наш край" Сергія Шахова, влада планує підвищити зарплати всім держслужбовцям.