Антикорупційний суд виніс перший вирок: деталі справи

У середу, 30 жовтня, Вищий антикорупційний суд виніс перший вирок, визнавши винною екссуддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Надію Посунсю, яка умисно не подала електронну декларацію.

Про це повідомила у Facebook Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро, опублікувавши фото з засідання.

За даними громадських діячів, суд встановив, що Посунся не подавала декларації про доходи. Жінці вдавалося це приховати. Їй присудили штраф у розмірі 51 000 гривень за ст. 366-1 КК (службова фальсифікація), а також заборонили обіймати посади на державній службі (крім виборних) протягом одного року.

Антикорупційний суд виніс перший вирок Facebook Ради громадського контролю НАБУ

Відзначається, що саме на такому покаранні наполягала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Антикорупційний суд виніс перший вирок iStock

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вищий антикорупційний суд запрацював в Україні 5 вересня.

У той же день Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з НАБУ направила в судову установу перший обвинувальний акт – щодо ексчиновника інституту Титану.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!