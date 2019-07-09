Вот уже полтора месяца в Украине действует новая власть, и естественно, возникает желание дать ей какое-то простое определение, которое одним словом могло бы выразить ее суть. Теперь уже понятно, что и как она делает, как понятно и то, что ничего другого она делать не сможет, поскольку не умеет в принципе. Для того, чтобы изменить стратегию или хотя бы существенно переработать тактику, необходимы знания, умения и представления о цели, к которой стремится эта власть.

Украинцам же удалось избрать такое руководство страной, которое еще на предвыборном этапе прямо говорило о том, что у него нет никаких конкретных планов и программ, кроме как победить на выборах. И то – победить по приколу. Сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что победа на выборах и была стратегической целью, которую эта группа лиц уже достигла, а дальше их фантазия вообще не простиралась.

Не удивительно, что из "штаба" зеленых несколько раз на всю страну звучали призывы о помощи написать им программу. То есть, они сами подтвердили, что таковой у них нет, и они сами не способны на ее составление. А это значит, что они не знают, что делать с обрушившейся на них властью. Вернее, они-то конечно знают – живут в свое удовольствие.

Летают по разным городам и странам, делают селфики, резвятся и так далее, но как ни крути, надо показывать, что власть в серьезных руках и что она что-то там такое делает. Но в том-то и дело, что все ограничивается созданием видимости какой-то работы. Таким образом, самым подходящим словом, которое емко и точно описывает полтора месяца "работы" верховной власти Украины является слово "имитация".

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Имитируется все – серьезная физиономия, какие-то бесплодные и бестолковые переговоры, заявления, присутствие на каких-то заседаниях и так далее. На этих заседаниях по фейсу первого лица видно, что ему тут откровенно скучно, поскольку нет шаурмы, лысого, и в конце концов – нет рояля. А вот эти все нудные и длинные речи присутствующих заставляют его раскачиваться на месте, совершать спорадические импульсивные движения и прочие манипуляции, никак не связанные с происходящими событиями.

Тем более, что в отличие от всего его трудового пути, теперь микрофоны стараются убрать куда-то подальше от него. В общем – скука! Другое дело – отлить в Ниагарский водопад. Понятно, что никто этого не позволит, но постоять на его краю и представить, какой бы шикарный вид был в кадре – можно! А совещания без шаурмы – это все равно, что пиво без водки – деньги на ветер.

Все это настолько очевидно, что имитация сквозит практически во всех действиях верховной власти, которая стала достоянием публики. Вот недавно была организована экспедиция в зону боевых действий на Донбассе. Там была продемонстрирована имитация мер повышенной безопасности, которая кроме смеха ничего вызвать не может.

Так, еще перед вторым туром выборов, у предвыборного штаба зё были опознаны офицеры из спецслужб РФ, которые обеспечивали безопасность кандидата. Сеть была завалена их фотографиями, но в общем, это никого не тронуло. Тогда от каких угроз имитировались мероприятия обеспечения безопасности во время поездки на Донбасс?

Хорошо, оставим тех российских офицеров за скобками, наши спецслужбы не дали официальных комментариев на сей счет, и все это осталось на совести тех, кто и провел это самое опознание, а потому это осталось в режиме допущения. Но вот – заглавное фото, которое снабдили подписями о том, что президент прибыл на передовую.

Об этом должно было говорить то, что он шествует по окопу, в неизвестном направлении. Однако окоп – инженерное сооружение, представляющее собой углубление в грунте, которое используется для защиты военнослужащего от поражения стрелковым оружием и артиллерией противника. То есть, грунт защищает находящегося в окопе человека от пуль и осколков. Именно поэтому он идет по окопу, чтобы его не поразили указанные выше вещи? Если да, то что снаружи делает целая толпа журналистов? Они не защищены ни грунтом, ни даже бронежилетами и касками, и открыто стоят вверху.

Тогда возникает простой вопрос, зачем президент поперся вниз? Что он там вообще делает? А ответ прост – имитирует свое присутствие на "передке", как имитирует и все остальное.

Из этого следует простой вывод. Имитация стала настолько всеобъемлющей, что кроме символичного зеленого цвета и слова "слуга", напрашивается какой-то зримый талисман, указывающий на сущность этой "политической силы".

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