Эпоха честности не наступила, это уже понятно. Не наступила и эпоха открытости или откровенности (щирості), как это обещал нынешний президент. Не случилось это ни 21 апреля (как было написано на плакатах), ни 21 мая, ни 21 июня, ни 21 июля, ни 6 августа, когда российские террористы убили четырех наших военнослужащих. В прессу только было сообщено, что зе написал Путину в Фейсбук, который тот не читает, и даже позвонил.

Если постараться быть объективным, то и Порошенко не рассказывал о том, что он говорил лично Путину, но в данном случае, автор его понимает и прощает по вполне понятной причине. Если представить ситуацию, что можно было бы что-то сказать лично Путину, то даже со всей своей интеллигентностью (сколько ее наскребется) и двумя высшими образованиями, пришлось честно себе признаться, что кроме матов у меня для него больше ничего нет. Хотя, два слова было бы в стороне от классических матов, но смысл их примерно тот же: "Путин" и "рашка".

Похоже на то, что Порошенко, невзирая на то, что говорил он с Путиным не только от собственного лица, но и от лица Украины, тоже имел очень небольшой набор слов из нормативной лексики, а все остальное – из моего набора слов. Пересказывать это не получится, а дословно такое и вовсе нельзя повторять.

Нам просто повезло, что во Франции (в отличие от Германии) сохранился институт сменяемости власти, и там президенты меняются вполне предсказуемо и регулярно. То есть, уходят со своего поста не ногами вперед или в богадельню, как это, наверное, произойдет с нынешней канцлериней, а своими ногами и на заслуженный дембель, где первым делом – пишут мемуары.

Француа Оланд, бывший президент Франции, принимавший участие в минских переговорах вместе с Меркель, которая пока не имеет права, а потом – вряд ли сможет, Оланд таки написал мемуары, и в частности – описал этот эпизод. Из его воспоминаний мы можем представить о том, что трехэтажные конструкции Порошенко были исполнены мастерски и со вкусом.

В данном же случае, в прессу просочилось лишь то, что зе грозно сказал Путину о том, что убийство четырех украинских военных не приближает к миру. В общем, убийство даже одного военного может стать поводом для начала войны. Пускай кто-то перескажет зе исторические эпизоды, известные как "Гляйвицкий" и "Майнильский" инциденты, и что после этого случилось. А тут – четверо погибших– "не приближает к миру". Такая лингвистическая конструкция наводит на невольные вопросы, например: "А сколько погибших таки приблизит?", или еще проще: "А что приблизит?" и более общий: "К какому миру?"

Но это же было изложено в прессе, с чьих-то слов, то есть – из третьих или четвертых рук, а как оно было на самом деле – неизвестно. И вот тут мы снова обращаемся к тем самым обещанным эпохам, честности и открытости. Казалось бы, на такие вещи должно быть четкое и жесткое заявление лично главнокомандующего, с последующими практическими действиями, но ничего подобного нет и в помине. А раз так, то каждый волен думать об этом по собственному разумению.

Вот мы уже заметили, что сейчас вводится какая-то цветовая дифференциация, хотя еще и не штанов. Но сочетание зеленого, желтого и красного уже весьма ощутимо. Это говорит о том, что основные принципы формирования внешней и внутренней политики почерпнуты из еще совкового фильма "Кин-дза-да". По крайней мере, "ку" говорят уже многие, и возможно – приседают при этом. Не удивлюсь, если прямо сейчас, вместе с программой "искусственного" интеллекта "Большой брат", которая будет следить за депутатами зеленой фракции, разрабатывается и форма колокольчиков в нос.

Из этого следует, что телефонный разговор мог иметь несколько иной вид, а именно: "Дядя Вова! Эх, дядя Вова!", а если разговор продлился дольше, то возможно была и песня: "Мама, мама, что я буду делать?" В любом случае, отсутствие даже малейшей адекватной реакции на просто открытый "казус белли", утверждает в этой мысли.

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