Сейчас в нашем политикуме сложилась уникальная ситуация, которой еще никогда не было и которая будет названа чем-то наподобие "прецедент Зеоенского". В самом деле, сам зе не дает сколько-нибудь существенных информационных подач. Что-то такое серенькое или шухарное типа: "ну чуваки вы тут и на факапили, дышать нечем, просто шаурма в глотку не пролазит". Избравшая его публика умиленно хлопает в ладоши, а кто-то даже пытается похлопать ушами, но не у всех получается.

Что же касается важных заявлений, которые потрясают финансовые и политические устои страны, делают лица в принципе не имеющие права на такие заявления. Например – известный олигарх Коломойский, делает заявления по поводу макроэкономического курса Украины. Деятель из квартала Шефир – делает заявления в стиле Вали Матвиенко об "Начать с чистого глиста".

Но вот постепенно эти непонятные личности, давшие громкие заявления, все чаще вылавливаются на откровенной лжи. Одна из них вскрылась буквально недавно. Как мы помним, первым делом, еще толком не вступив в полномочия президента, зе заявил о необходимости роспуска Верховной Рады потому, что он считает, что так будет лучше. Вернее, что хуже не будет.

Это при том, что Украина является парламентско-президентской республикой, что означает наличие больших полномочий у ВР, чем у президента. Поэтому, основания для роспуска Рады должны быть железо-бетонными, а не "я так считаю". Считать он может что угодно, а в данном случае, должно быть указано конкретное основание, четко описанное в соответствующем нормативно-правовом акте.

Однако даже такой бездарный, с точки зрения права указ, который был по этому поводу, в принципе мог сработать, если сама Рада согласится с доводами, изложенными в указе, и тем самым – совершит акт публичного суицида.

Мы подробно описывали эпопею с "совещанием" руководства парламента и лидерами парламентских фракций у президента, где и обсуждался этот важнейший вопрос. По итогам совещания, зе не вышел к журналистам и не сообщил то, что все хотели услышать – о чем именно договорились.

Вместо него вышло какое-то потерянное тело, которое в принципе не должно озвучивать информацию такой категории важности и сообщило прессе о том, что такая договоренность достигнута и Верховна Рада готова к роспуску и досрочным выборам, и при том – по новым правилам. Масла в огонь подлили и представители нынешней оппозиции, которые сказали что-то типа: "мы считаем досрочные выборы незаконными, но примем в них участие". Это выглядело как некое косвенное подтверждение договорняка, достигнутого на том самом совещании.

Но вот ряд лидеров фракций и руководство ВР потребовало опубликовать стенограмму совещания и оказалось, что никакого всеобщего согласия достигнуто не было, а тот поц, который рассказал о нем – просто трепло. Отсюда следуют и те действия, которые мы увидели в исполнении Рады. Указ уже опротестован в Конституционном суде и в первых числах июня суд рассмотрит его на предмет соответствия Конституции Украины. Понятно, что лишь суд имеет право выносить свое решение по этому вопросу, но именно тот текст указа, который выдан на публику, вряд ли может получить любую другую оценку, кроме отрицательной.

Новини Зеленский начинает напоминать Путина

Судя по тексту стенограммы, зе несколько раз сказал о том, что коалиции не существует уже давно, или не существует с 2016 года, однако это – важный юридический факт и бросаться им в плане “где-то с 2016 года” никто не имеет права. Факт должен быть установлен и формализован. Кстати, Парубий четко это артикулировал на совещании. И действительно, ни один уполномоченный орган не формализовал дату прекращения коалиции, кроме того самого заявления Парубия 17 мая. Ни один другой документ не дает основания для того, чтобы бросаться такими заявлениями про 16 год.

Здесь мы приведем одну цитату из одной реплики главы ВР Парубия, которую можно рассматривать в качестве ключа ко всей ситуации, а подробно, на 76 страницах текста, каждый может найти другие интересные места. Итак, Парубий:

"Тепер про юридичну частину. Ви знаєте зараз в Україні фактично напівполітична криза. Тому що на передодні Указу про розпуск, керівник Уряду вчора подав у відставку, написав заяву. Я як Голова Верховної Ради України знаю одне, що коли ситуація не та …, дій згідно по закону.

Тому я дам Вам дуже просте і виразне питання, на основі чого Ви плануєте підписати Указ про розпуск парламенту? Я говорю Вам з приводу того, що я -Голова Верховної Ради України не спікер, і як Голова Верховної Ради України, я не слідкую за тим як створюється коаліція, як розпадається коаліція – це не є мої повноваження. Мої повноваження полягають в тому, щоб працювала Верховна Рада України. Щоб працювала. Я хочу Вам наголосити, що після того як з трибуни Верховної Ради не Голова, а коаліція заявила про свій розпуск, я закономірно це оголосив з трибуни. І ми ввійшли в процес конституційної тридцятиденного формування нової коаліції.

Я не маю повноважень встановлювати або визначати наявність коаліції. І дуже уважно прочитав Ваші повноваження, теж їх нема з приводу того встановлювати чи не встановлювати коаліцію. Тому в мене просте питання, яке я задав першим, коли ми сіли в цьому залі. Офіційне протокольне питання – на основі чого Ви плануєте підписати Указ про розпуск парламенту. Бо, коли ми говоримо про дух і букву, то кажу весь дух того закону, окрім букви передбачається, коли парламент не працює.

Хочу Вам повідомити парламент працює. Тільки минулого тижня, позаминулого – Закон про мову, минулого – ДБР, ряд інших законів. Парламент працює, якщо порівняти його з попередніми скликаннями, може негарно говорити, ефективніше ніж попереднього скликання. І в мене просте питання на яке хочу отримати відповідь. Не юриста, я пана Андрія страшенно поважаю, я знайомий з багатьма його дуже цікавими юридичними висновками і рішеннями, мені цікава Ваша думка як Президента і позиція."

По тексту стенограммы, можно видеть, как под дых там получил Богдан, которого зе назначил главой своей администрации и как несколько раз даже сам зе замечал, как тот говорит вещи от его имени и приходилось его осаживать репликами, наподобие "я еще не принял этого решения". В общем, там все заметили, что хвост виляет собакой.

Кроме того, Рада не дала добро на отставку премьер-министра, а вместе с ним и главы Кабмина досрочно, до истечения полномочий нынешнего состава ВР. Это еще раз подтверждает, что на том самом совещании, никакого консенсуса достигнуто не было, а все рассказы корешей зе, были всего лишь какой-то дешевой репризой.

Что характерно, таких безответственных заявлений, которые делают люди из ближнего окружения зе, но не имеющих права на них, становится все больше. Правда, пока отмалчивается "лысый", но есть мнение, что и он скоро выдаст информацию о проблемах парламентаризма, отношения с МВФ или чего-то подобного. Хуже не будет, но будет весело. Квартал же ж рулит!

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