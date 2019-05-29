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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогерВсі статті автора

В Украину возвращается смертельный яд

3.1тЧитати матеріал російською

Наконец-то этот день настал. В Украину возвращается Карлсон. Как говорила фрекен Бок: "Он улетел, но обещал вернуться!" По многочисленным комментариям коллег видно, что многие приуныли и не видят сути развернувшейся пьесы. Следом за этим материалом мы более подробно остановимся на том, как мы смотрим на события и как их видим, и постараемся найти свежее доказательство того, что смотреть и видеть – не одно и то же.

Здесь же мы приведем пример того, как один и тот же предмет изучения может быть реальным благом и ценностью, и одновременно – источником смерти. В Средней Азии есть очень странная республика, в которой тоталитаризм принял необыкновенно развесистые и вычурные формы. Речь идет о Туркменистане. Это теперь оттуда проложено несколько газопроводов в разных направлениях, а сразу после развала совка там не было такого количества денег, принадлежащих диктатору, хотя они конечно были.

Но в те времена Туркменистан имел три основные позиции экспорта, главной из которых был газ, но транспортировать его можно было через соседние республики, и в конце концов – через РФ, а что такое иметь дело с Москвой – все знают.

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Но были еще две позиции, с которыми можно было легко выходить на рынки Европы и Азии – корень солодки и яд гюрзы. Понятно, что масштаб торговли был намного меньшим, но зато – покупатели были порядочными, солидными партнерами и платили вовремя и в том объеме, как и было предусмотрено условиями контракта. Такая торговля тогда была большим подспорьем.

Обе эти позиции покупали фармацевтические гиганты, в основном – германские. Понятно, что фармацевты использовали и сейчас используют в производстве своих препаратов различные яды, в том числе, и яд гюрзы. Эти медикаменты спасали и будут спасать чьи-то жизни, но одновременно, сам предмет экспорта – змеиный яд в его простом виде – настоящая смерть для человека.

То есть, одним и тем же веществом можно вылечить и убить, но все зависит о того, в какой ситуации, в каком виде и для чего применяется этот яд.

То же самое и с Саакашвили. Пока Украина двигалась вперед под руководством Порошенко, Карлсон исполнял функцию смертельного яда. Тогда его надо было безусловно выдворить из Украины, что и было сделано. Но сейчас – другая ситуация. Кроме него в Украину вернулось уже столько дряни, что Карлсон – не самый мощный и разрушительный токсин.

Нас откровенно радует, что под знамена зе подтягиваются персонажи, перегруженные желчью и ядом настолько, что он в них просто не держится, и безусловно, это такие люди, которые однозначно исповедуют различную философию, отталкиваясь от собственного кармана. Поэтому, крышка банки пока открыта, и в нее падают все новые скорпионы.

Что тут важно. Уже сейчас понятно, что там не было и не будет однородной массы, но собираются антагонисты, которые просто временно объединились ненавистью к Порошенко. Но вот он отошел в сторону и не мешает им выстраивать отношения между собой, и они их уже выстраивают, а дальше эта стройка будет приобретать все более клинические формы.

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Просто вспомним, каким был формальный признак раздора Саакашвили и Порошенко. Карлсон настаивал на жесткой упаковке Коломойского и его людей, а Порошенко этого не делал, но вместо этого, выкинул из Украины и того и другого. Теперь они возвращаются и если кому-то кажется, что они все забыли – глубоко ошибается.

Наверное, 72% не хотят принять простую истину того, что на самом деле они сварганили в Украине. Дерни любого из них и спроси, почему не выбрали Порошенко и они ответят, что на это их толкнула борьба с олигархами. А ведь мало того, что Беня – сам олигарх, он еще публично рассказал этим 72% о том, что зе был поддержан почти всем украинским олигархатом! И ничего, сглотнули!

Так вот, проголосовав против Порошенко, они согласились стать содержимым выгребной ямы, остальные дрожжи, которые в нее падают. Лучшего варианта демонтажа всей этой шайки-леки, чем внутренний раздрай – нельзя придумать. И поскольку сейчас запускается процесс брожения только в начальной фазе, то это может расстраивать и печалить. Но пройдет немного времени, когда это кодло начнет грызть друг другу глотки.

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Еще раз хочу повторить. Процессы вменяемого пояснения, демонстрации разумных символов и прочего – не сработали на ¾ электората, значит, по-хорошему он не понимает. Ну что же, цирк приехал и клоуны вернулись. Теперь они увидят своими глазами, что значит отсутствие кумовства и кентовства во власти, что такое борьба с олигархами, как выглядят профессионалы и прочее.

Причем, этот цирк они заказали сами.

В общем – пускай приезжает, а уже ему глотку перегрызут или он перегрызет, а потом ему – нет большой разницы, но процесс будет захватывающим.

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Тема
Позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства
Особи
Володимир ЗеленськийМіхеїл СаакашвіліПетро ПорошенкоІгор Коломойський
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
Джерело
Джерело:defence-line.org
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха,этот калоед предсказывает нам "суровые дни без отцовской длани педрилы"..И тявкает на всякий случай,чтобы потом покривляться:"!в мы вас предупреждали"..ха-ха-ха..хочется мне посмотреть как педриловская мразота выйдет протестовать на Майдан..
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