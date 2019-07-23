Сейчас появляется все больше материалов исследования о тех, кто попал и о тех, кто не попал в состав новой рады. Отсылаясь на Ирину Геращенко, мы писали о низком или отсутствующем вовсе образовательном уровне депутатов ВР нового созыва, но не исключено, что там будет куча ученых. Вон, Янукович имел ученую степень и был единственным в мире проффесором. Сейчас уже как минимум есть один кандидат наук и специалист по квантовой теории гитарных суперструн.

Но не исключено, что там (и не только там) окажутся юристы, защитившие диссертацию по теме "актуальные аспекты прав потребителей в среде мхов и лишайников" или другие специалисты с диссертацией "гигиена стали" или "оптические коммуникации грибов" и безусловно, будут специалисты с диссертацией типа "физиология коксования".

В связи с этим, уже идет лавина комментариев из-за рубежа о том, что украинцы, на парламентских выборах, проголосовали за овощную грядку. Это "ржание" стоит как в РФ, так и в Европе и даже Штатах, а мы хотим всем этим весельчакам ответить просто и по сути. Не спешите! Смеха здесь мало.

Если взять любое, более или менее подробное описание какой-то системы вооружений, то в графе "цена", будет указана стоимость единицы серийно производимой продукции, а отдельно – стоимость НИОКР. Проще говоря, сколько производитель системы потратил на разработку, испытание и запуск в серию именно этого изделия. В подавляющем количестве случаев, эти расходы намного превышают стоимость целой партии продукции и может выражаться суммой в десятки миллиардов долларов.

Новини Теперь от Зеленского зависит само существование Украины

То, что произошло в Украине – применение мощной смеси информационных технологий, которые превращают огромные массы избирателей в овощей, готовых голосовать даже не за кого угодно, а даже за что угодно. Эти технологии были применены широко и беспрепятственно, а потому и результат получился более мощный, чем того можно было ожидать.

Применила эту технологию РФ и она точно знает, насколько это мощное и разрушительное оружие, поскольку прежде чем применить это у нас и в менее мощном виде – в других местах, там перекрыли каналы воздействия этими средствами на свое население.

Только придя во власть, Путин мгновенно стал захватывать контроль над двумя сферами – финансами и СМИ. Тогда это было ТВ и печатные издания и вот именно их жестко отжали под свою крышу.

Чуть позже, когда сетевые технологии стали подбираться и даже кое-где, опережать классические СМИ, там очень быстро поняли, что надо ставить барьер и там. Насколько можно понять, РФ уже готова отключить свое население от внешнего Интернета.

А все потому, что там прекрасно понимают, через какие каналы можно запустить деструктивную информацию, чтобы та быстро и качественно вынесла мозг населению той или иной страны, например – Украины.

Новини Падение рейтинга новой власти просто неизбежно

Для того, чтобы эта технология сработала, оператору нужно иметь доступ к массам населения той или иной страны и тогда, по этим каналам следует лишь направлять специально подготовленную информацию для того, чтобы существенно превысить ее уровнем, порог критического мышления. После этого, стадо можно гнать куда угодно, хоть на убой, оно даже не замычит. То, что было продемонстрировано в США на их выборах, по мощности и глубине воздействия на избирателя, на порядок ниже того, что сработало в Украине, но до сих пор там не могут вернуться в норму.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!