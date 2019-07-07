Хоть и скудно, но с передовой поступают сведения о том, как выглядит сегодня "прекращение огня". Американские коллеги предупреждают, что противник подтягивает новые силы к линии соприкосновения, и отвод войск в такой ситуации выглядит либо тупостью, либо откровенной изменой. Тем не менее, армия, по крайней мере – ее боевая часть, осознала себя хребтом государства и ведет себя соответствующим образом. Думаю, что "договорняки" могут вылезти таким "боком" договаривающимся, что они этого даже представить не могут.
Достаточно вспомнить о том, как ювелирно и даже на грани фантастики сработали наши спецы в Снежном, задержав и доставив на подконтрольную нам территорию одиозного изменника и передали его в суд. Надо сказать, что в израильских СМИ высоко оценили качество операции, заметив, что если бы не географические названия и фамилии фигурантов, они бы решили, что это сработал Моссад.
Но не только этот случай указывает на то, что армия готова сделать для Украины намного больше, чем просто стоять и смотреть на то, как отдельные деятели стоят и жуют неизвестно что, дергаясь как кукла на шарнирах. Жаль, что многие славные дела остаются неизвестными большей части населения, но вот представился редкий случай, когда информация таки дошла до публики.
В последнее время, кроме американских коллег, нас предупреждают и наши люди о том, что на фронте – серьезное обострение. В частности, волонтеры главного военного госпиталя, редко обращающиеся за помощью, дали публичный "алярм" в связи с тем, что пошел большой поток тяжело раненных и что надо срочно подвозить привычные нужные вещи – продукты питания, простую одежду и обувь для раненых.
Для тех, кому это не безразлично, найдут волонтеров в корпусе травматологии. Это – отдельно стоящее здание, сообщенное с пятиэтажной "хирургией" коридором по второму этажу. Не найти его просто невозможно.
Дачники могли бы очень порадовать бойцов ягодой и фруктами. А кроме того, алярм прозвучал и из соседнего отделения переливания крови. У кого есть желание и возможность – подтянитесь туда по будням с 9 до 12 часов, но накануне не употребляйте спиртного, молочного (категорически) и не принимайте медикаментов. Любая группа крови.
Потери наших бойцов не остаются без ответа, и вот группа разведки К-2, 58-й мехбригады вычислила клоповник, из которого к нам прилетали неприятности и аккуратно навела на него группу раздачи подарков с доставкой на дом.
Случилось это в Луганской области, в районе хутора Вольное. Те, кто следит за сводками, наверняка уже в курсе, о каких неприятностях идет речь. Так вот, ребята там окопались и решили, что можно начинать безопасную (для себя) охоту на уродов, поскольку им не разрешают стрелять в ответ. Оно и понятно, поскольку президент Нирваны своим собственным ртом сказал о том, что войну можно закончить, просто прекратив стрелять. Естественно, противник даже не собирается прекращать стрелять ни в Украине, ни в Сирии просто потому, что не может не стрелять.
Это все равно, что коксовый наркоман не может спокойно сидеть на месте, и его штырит изнутри так, что он дергается, подскакивает, хватается за голову и делает другие непроизвольные движения, поскольку мозг ушел в сторону Валгаллы, а тело, оставшееся без присмотра, колбасит собственный загадочный танец дикаря из племени Мумба-Юмба. Так и с этими "стрелками" имени Стрелкова. Но как говорил великий Ибн Сина "как ты не прячься в жилом секторе, а у ослика все равно – длиннее".
В общем, когда все было выяснено и уточнено, началась работа военных ювелиров. Думаю, что они решили аккуратно разобрать укрепления противника, созданные в жилых домах, чтобы убрав их, ласково спросить: "Ну что, не дышите? А как дышали! Как дышали!"
В результате этих действий, противник сам дал первую сводку начальству о трех полных жмурах и четырех полужмурках. Правда, на тот момент они еще не все раскопали, мало ли что они там еще могут найти. В любом случае, небольшой склад боеприпасов приказал долго жить, и отправился в мир вечных блиндажей вместе с укрытиями для взвода жмуров.
Так что с армией – все в порядке, и кто-то может доиграться до большого армейского порядка.
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