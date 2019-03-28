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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогерВсі статті автора

Украина побеждает и это только начало. Донбассу приготовится!

2.8тЧитати матеріал російською

Редакция регулярно получает весточки от наших, находящихся на оккупированной части Донбасса. Некоторые материалы мы публикуем полностью, некоторые – частично, но чаще наши корреспонденты просят не использовать их информацию немедленно и выдавать либо в режиме "по мотивам", либо просто – просят принять к сведению и все.

Чаще всего люди делятся собственными наблюдениями и рассказывают о том, что они услышали от так называемых "попочленцев", "новососов" или "недоносов", как они сами себя называют, а мы их называем членами террористических группировок. И вот, года полтора назад мы стали отмечать постепенное изменение риторики этих персонажей. Сначала это было в виде слабо выраженной тенденции, наподобие "белого шума" или статистической погрешности, но позже это стало проявляться все более четко и сейчас – звучит рефреном.

Дело в том, что у этих деятелей стремительно улетучивается бодрость и жизнерадостность, и часто, вместе с жизнью. Ведь раньше эта бодрость была основана на том, что за ними стоит "военторг", а перед ними – нищая, голая и босая армия. Но ситуация стала меняться, и теперь они это понимают четко и говорят об этом без утайки. Причем, говорят это не нам и не для нас, а между собой, но в присутствии наших корреспондентов.

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Сегодня в cети мы обнаружили радиоперехват как раз такого разговора. Речь там откровенная, и потухший голос рассказывает "по чесноку" кому-то как попочленец – попочленцу. Рассказывает о том, во что превратился их противник и какие печальные последствия этих изменений доходят уже до каждого попочленца, которого занесло на "передок".

Ведь на данный момент на Донбассе идет классическая позиционная война. То есть, противоборствующие силы не маневрируют и стоят на месте. Это придает определенную форму таким боевым действием. Но главное тут заключается в том, что противники примерно представляют расположение линий обороны друг друга, и в принципе, это плохо, поскольку стоя на месте, ты безусловно несешь потери от огня неприятеля. Отсюда и тактика ведения такой войны, хорошо отработанная еще со времен Первой Мировой Войны.

Противники минируют подступы к своим позициям, а там – укрываются за различного вида фортификационными сооружениями. Для поражения противника за такими сооружениями, надо истратить массу тяжелых боеприпасов, поскольку стрелковое вооружение тут почти бесполезно. Разве что снайпер может кого-то подкараулить, но существенные и ощутимые потери причинить нелегко.

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Тем более, характер такой войны диктует еще одно условие. Можно накрывать огнем какую-то конкретную цель, но если задача была именно в уничтожении живой силы противника, то надо как минимум знать, что именно в это время и именно в этом месте находится та самая живая сила.

Именно по этой причине артиллеристы стараются не задерживаться на месте, после открытия огня. Открыв огонь, они показали противнику, что именно в этом месте и прямо сейчас есть по кому стрелять. Поэтому они практикуют несколько залпов и – смена позиций, поскольку на это место обязательно прилетит ответный "привет" противника.

Но ситуация стала стремительно меняться, поскольку ВСУ подошли к ведению такой войны творчески и просто разложили саму ситуацию на небольшие составляющие, и уже для них стали искать и находить эффективные решения.

Так, противник уже перестал хвастаться своим подавляющим превосходством в РЭБ. Наши военные догнали и перегнали противника, поскольку получают современное оборудование от партнеров, и что более важно – используют критические элементы партнеров уже в собственных комплексах РЭБ, и как результат – мы уже слышали сотни перехватов переговоров боевиков по их закрытым каналам связи.

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Это просто демонстрация маленькой части возможностей оборудования. На самом деле, главная цель – выявить очаги активности противника и в нужный момент – задавить ему связь. Кроме того, наши беспилотники стали не просто присутствовать на поле боя, а со слов противника, они просто постоянно висят в воздухе и наводят артиллерию именно на те цели, которые стоит поражать: технику, места хранения БК или места сосредоточения личного состава.

Но ведь мало найти норку суслика, надо иметь воду, чтобы вымыть его наверняка. И тут у противника самое большое расстройство. Они в ужасе от той динамики насыщения переднего края ВСУ ПТРК. Ведь по сути, это – крайне высокоточное оружие, по определению имеющее большую пробивную способность. Оно и понятно, если такая ракета прожигает многослойную броню, то уж в любом блинадаже она сделает такое "доброе утро", что хоть чай не пей. Как свидетельствуют попочленцы, уже страшно выглядывать в амбразуру, поскольку с очень большой вероятностью все может оказаться как в том телешоу: "улыбнитесь, вас снимает скрытая камера".

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Оно конечно, можно слушать сказки о превосходстве российского оружия и бездонности их "военторга", но когда тебя жмуром несут в морг, эти аргументы как-то уже не радуют, поскольку реальность уже заставила тебя пораскинуть собственными мозгами.

Так вот, в последнее время грусть от уже сложившейся ситуации и нехороших ожиданий от продолжающихся изменений ВСУ становится чуть ли не главной темой в кухонных разговорах "попочленцев", и к ним приходит понимание, что с каждым днем они все ближе к земле.

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Джерело
Джерело:defence-line.org
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Багров Кирилл
Багров Кирилл
Это о чём? Байки из склепа или посиделки в палате дурдома?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Багров Кирилл, после новоотсоссии пасть свою подмой, новая порция подходит:)
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