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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогерВсі статті автора

Снижение тарифов оказалось шуткой. Сидите теперь и молчите!

16.8тЧитати матеріал російською

Казалось бы, живя в Украине, наблюдая все, что у нас происходит, можно было бы ничему не удивляться, но поводы идут чередой и удивлению нет предела. Вспомним, как последние месяцы каденции Петр Порошенко буквально все, от гражданских активистов и СМИ до политических партий и их говорящих голов, не слазили с нескольких дежурных коньков, среди которых непременно были "Роттердам+" и закон о регламенте импичмента. Собственно говоря, это были одни из нескольких столбовых обвинений Порошенко и оснований для того, чтобы голосовать "за кого угодно", как это и было озвучено представителями Кремля.

Но если вы не льете помои лично на Порошенко понимая, что он – умный, успешный и уважаемый в мире человек, знающий около десятка языков, а вы – так и не смогли выучит украинский, стреляете сигареты и вскладчину покупаете бухло, то эти темы должны вас волновать и дальше. Но вот команда зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год, а про снижение тарифов сказала, что это было "по-приколу", а в ответ – нет этих ведер гноя, помоев и нечистот. Что же изменилось? Лохам прямо сказали, что никто не собирается вам, дебилы, снижать коммуналку, заткнитесь и идите в сад или садочок. И ни прессе, ни активистам, ни просто записному быдлу это не интересно, поскольку на зю никто не указал пальцем и не скомандовал "фас!"

Тарифы в Украине

Тарифы в Украине

Пресса тоже обошла этот момент почти молчанием. Что-то такое вяло пошамкали в нескольких местах и все, никаких "барыг", "злочинной влады", "олигархов" и прочего, хотя Коломойский прямо толкает страну к катастрофе в плане экономики, а суды вернулись в режим "чего изволите-с", отзывая лицензии и прочее. Нет, тишина.

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С другой стороны, у Парубия сообщили, что им подписан закон с регламентом проведения процедуры импичмента. Он безусловно полезен, хоть и не совершенен с юридической точки зрения. Там еще имеются недоработки, но ключевые моменты уже выписаны. Уже четко выписана процедура начала импичмента, создание временной следственной группы, порядок ее формирования, срок действия (три месяца) и что интересно – предусмотрено правило, что если начата эта процедура и следственная группа приступила к расследованию, то на срок ее действия ВР не может быть ни распущена, ни закончить свою работу, даже если истек срок ее полномочий. Он продлевается вплоть до окончания процедуры импичмента как в плане отстранения президента от власти, так и в плане прекращения работы, когда следствие не смогло обнаружить нарушений, которые стали бы остаточными для голосования за отставку.

В общем, теперь Украина получила работающий механизм отрешения президента от власти и тем самым, сделала еще один шаг на пути к формированию настоящей, а не условной парламентско-президентской республики. Теперь не только президент имеет возможность распускать парламент, но и парламент может убрать президента. Вернее, для этого сделана вся основная работа и теперь сам президент должен подписать этот закон.

И вот теперь интересно, как же он его подпишет. Ведь люди зю срывали голос, требуя принятия этого закона. Правда было это, когда президентом был Порошенко. Телестудии, а особенно Г+Г – просто трещали от экспертов, которые ратовали за принятие такого закона и вещали о том, что без него в Украине попираются принципы демократии.

Но вот парламент принял закон и отправил его в АП, где сидит уже другой президент. По идее, он должен подписать его мгновенно, поскольку сам же этого хотел, но пока об этом ничего не слышно.

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В такой ситуации нормальные СМИ начинают рыть землю, приводить цитаты и видео, где люди зю требовали принятие закона, и троллить их за то, что теперь они включили "заднюю". Тишина. Об электорате зю – вообще говорить не приходится. Всего несколько месяцев назад они срывали голос на фальцет, с требованиями дать процедуру отстранения президента от власти, а сейчас это их не интересует совершенно. Они даже не знают о том, что этот закон уже принят и лежит на подписи у их зю, но тот его не подписывает.

Это все равно, что футбольный фанат, сделавший себе соответствующие тату по всему телу, вдруг поехал на рыбалку, когда его любимый клуб играет финальную игру. В общем, удивительного много, главное – вовремя его замечать.

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
вибори в Україніимпичмент
Джерело
Джерело:defence-line.org
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Макарский Александр
Макарский Александр
Это Нигерия,детки
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Пионер Василий
Пионер Василий
Макарский Александр, родину вспомнил, макакский. на параССии твое место!
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Тарас Бор
Тарас Бор
У меня простой вопрос к Калоедо-Шоколадосу.Почему,ссуко,за пять лет президентства его хозяина,который имеет самую большую фракцию ВР имени себя любимого,не был принят закон об импичменте?!А когда дон Пэдро проиграл вчистую выборы,закон об импичменте, который не сподобились принять за 5 лет,приняли за 2,бляяять,дня?!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Хилл Джон, точно,рокив через 100,а пока вы епнутые кастрюлеголовые нигерийцы
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Макарский Александр
Макарский Александр
Тарас Бор, не переживай! Сходи на майдан,пострыбай в кастрюльке за евро-труселя и спой щеневмерлу-полегчает
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
самой гениальной шуткой,был переворот.
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