Пару дней назад мы уже писали о том, что в России разразился скандал вокруг элитного подразделения ФСБ – "Альфа". В результате был уволен глава этого подразделения, а часть сотрудников, участвоваших в "освоении" суммы от 130 до 170 миллионов рублей, была задержана и водворена в кутузку. Похоже на то, что слив такой информации в печать произошел намеренно, поскольку обычно такие вещи решаются тихо. Фигуранты просто резко умирают от долгой болезни, погибают в ДТП или с ними случается другая неприятность, но обязательно – с летальным исходом. А как учил знаменитый учитель и друг киллеров с ледорубами, товарищ Сталин: "Нет человека – нет проблемы". Но в этот раз проблема есть.

История получила свое продолжение, и теперь стало известно, что не все люди, так или иначе, связанные с ФСБ, готовы исполнить роль агнцев на заклании. Кроме того, выясняется, что и сумма "освоенного" бабла оказалась немного больше, чем об этом говорили в самом начале. Теперь уже речь идет о 490 миллионах рублей, умыкнутых из банка "Еврофинанс". Согласимся, "полмиллиарда" звучит более гордо, чем даже 170 миллионов.

Но пока отлавливали именно альфовцев, бесследно исчезли сразу два заместителя руководителя упомянутого банка: Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. Есть предположение о том, что ушли они не порожняком, а предварительно подгрузились энной суммой денег – на память. Оно и понятно, поспешный отход в тень лишил их выходного пособия и прочих ништяков, а потому они самостоятельно назначили себе компенсацию "за нервы".

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В связи с тем, что история уже получила резонанс в прессе, вряд ли можно говорить о том, что к ним пришел доктор "Новичок" и они уже познакомились с услугами какого-то крематория. Сейчас в этом уже нет смысла, а потому – Москва подала их в международный розыск. Но дело в том, что российские банкиры уже не одну собаку съели на том, как правильно и тихо выводить деньги за рубеж и как самим незаметно туда уходить. Они получили такие навыки в борьбе с американскими спецслужбами, а потому – знают как правильно растворяться в "дальнейшем пространстве".

В общем, история эта не является уникальной в принципе. Если в РФ воруют все, начиная с Путина, то почему бы этим благородным делом не заняться Альфе с их знакомыми банкирами? Кстати, у нас тоже это – любимый вид спорта и спортсмены, участвующих в этих забегах, хорошо известны всей стране.

Но все же, история имеет необычный аспект – засветка участия в этом деле конторских. Это значит, что удар идет именно по ФСБ, поскольку грабежами занимаются все, но не все попадают в ленты новостей, а Альфа – попала. Такое в принципе не могло произойти без санкции Путина и его ближайшего окружения. Более того, если пошла утечка информации, то это верный признак грядущей чистки. А раз так, то на самом деле, контора была уличена в чем-то, совершенно не связанном с "дойкой" банка, пусть и на такую нескромную сумму.

Это могло произойти только по одной причине, контора примкнула к группировке, которая сыграла либо против самого близкого круга Путина, либо против его собственных интересов. Только в этом случае нужен информационный фон, под который можно провести "люстрацию" с посадками, отставкам и дальнейшими, показательными болезнями со смертельным исходом, как это уже однажды случилось с главой ГРУ.

В общем, там будет очень интересно, только вот информация будет жестко дозироваться, и самое интересное не станет достоянием гласности, а станет известно только небольшому кругу лиц, которые должны принять ее как назидание и предупреждение.

В любом случае, чем больше они друг дружку передушат, тем легче будет нам.

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