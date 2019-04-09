Сейчас мы живем в прекрасное время, когда реальность приоткрыла свои завесы и ее можно видеть в таком виде, какой она есть на самом деле. Такие моменты скоротечны и надо успеть увидеть, запомнить и осмыслить увиденное. Это дает возможность избежать ошибок, основанных на иллюзорном представлении о реальности.

Изложенный ниже текст – одно из таких размышлений наших коллег – st13x zzz. Сразу отметим, что мы его публикуем как пример неких размышлений и попыток дать оценку именно реальности, а не текущим событиям. Вместе с тем, мы абсолютно не разделяем выводов автора текста просто потому, что они содержат внутреннее противоречие. Из курса логики мы помним, что когда одна часть утверждения противоречит другой, такое состояние называется внутренним противоречием и это указывает на ошибочность суждения.

Это противоречие содержится в последнем абзаце текста. Где Украина сравнивается с США и делается вывод о том, что там все как один стремились к демократии, потому США и стали успешными, а в Украине присутствует два вектора – к демократии и к тоталитаризму и потому, в одном стакане две этих субстанции не уживутся. Такие выводы могут быть сделаны только в виду отсутствия знаний истории США 19 века. Это мягко сказано. Скорее всего, налицо полное незнание истории США этого периода.

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На самом деле, США имели куда более жесткую ситуацию, чем Украина сегодня. Просто напомню, что до 1865 года Штаты состояли по сути из двух частей – Свободный Север и Рабовладельческий Юг. Такое положение вещей было обусловлено федеративным устройством США и широкими полномочиями отдельных штатов, в плане собственной внутренней политики, в том числе и отношению к рабству.

Напомню, в ходе освободительной войны, от Мексики отделилась территория, которая сформировала республику с названием Техас. Случилось это в 1836 году и сразу же правительство Мексики пообещало вернуть эту территорию военным путем. Поэтому Техас обратился к США с просьбой принять его в их состав на правах 28 штата. Так вот, этот вопрос обсуждался ровно 10 лет и положительное решение было принято лишь в 1846 году.

И тут, внимание, причина такого долгого рассмотрения: Правительство США опасалось, что вхождение в США еще одного рабовладельческого штата может сдвинуть баланс Севера и Юга в пользу Юга. На минуточку, Штатам в 1846 году исполнилось уже 70 лет, а противостояние с разными векторами было настолько мощным, что даже вопрос с Техасом завис на 10 лет!

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Окончательно же вопрос единообразного отношения к правам человека и демократическим принципам, был решен только в ходе гражданской войны между Севером и югом в 1861-65 годах. В ходе этой войны США потеряли убитыми и раненными больше, чем в любой другой войне, в том числе и в двух Мировых войнах. И даже формальное решение этого вопроса не привело к мгновенному распространению идей Севера на Юг. Ситуация выравнивалась еще десятки лет.

Автор статьи упустил этот кусок истории США и сравнил Украину с США конца 20 – начала 21 года и как-то потерял путь почти в сто лет, от обретения независимости в 1776 году и до окончания Гражданской войны в 1865 году. Именно столько времени и сил положили США для достижения однородности своего общества и формирования нации. Так что нет волшебной палочки и мгновенного преображения, ни у нас, ни у них.

Но тут важно понимать следующее, что в Штатах Север был прогрессивным во всем, от общественных отношений, до финансов и промышленности, а Юг – ретроградным, а ход эволюции диктует усложнение форм и отношений. Поэтому там все прошло в русле эволюционных изменений. У нас будет то же самое и быстрее, поскольку все общественно-политические процессы ускоряются.

Тем не менее, текст интересен самим процессом осмысления нынешней реальности. Далее – текст.

1.

Когда человек осознаёт себя как личность, а это происходит уже в детстве — тогда и начинаются претензии из-за несоответствия желаемого и реальности. И эти претензии длятся столько же, сколько и земная жизнь конкретного человека (так сказать, автора претензий).

Зачастую они справедливы, но не только. В большинстве случаев не видно достижения динамического равновесиия, когда стремление иметь другой результат подкреплено целенаправленными усилиями человека. Например: хилый 14-летний парень, школьник, да ещё в очках, хочет иметь красивое, атлетичное тело, фигуру, да ещё и силу. Большое зеркало ему говорит об обратном. В отличие от слишком (!) многих, он таки взял в руки литые чугунные гантели и упорно упражнялся. Через два года, в свои 16 лет, он мог позироать для статуи атлета. Об этом было написано в ещё советском журнале “ФиС” (физкультура и спорт), с фотографией “результата”. Вот с очками он не смог ничего сделать на тот момент. Но через несколько лет вышла книга М.Норбекова “Как избавиться от очков” и многие настойчивые люди действительно восстанавливали зрение, а очки — в мусор.

Но не таково большинство населения. Наверное, везде.

Критерии нравственности (морали), критерии эстетики, потребности души (психика) и система ценностей в мировоззрении — вот эти невзрачные словосочетания и порождают позицию человека в каком-то вопросе, а затем и действия. Эти действия (даже если они равны бездействию) всегда соответствкют неким представлениям человека о норме.

Если кому нормально быть сутулым и худым, значит ничего меняться не будет. Если кому своя фигура перекормленной панды кажется приемлемой, то ничего меняться не будет. Речь не идёт об экстремальных случаях тяжёлой болезни или попадания в концлагерь.

“Куда катится мир?!” — иногда сей юмористический вопрос следует переадресовать самому человеку. Излюбленный ответ в Украине: а что мы можем сделать? Так говорить очень удобно, потому что ситуации у всех разные и обычно вот так сразу и не скажешь конкретно, что же делать. Детально разбираться надо. И сколько 14-летних “ботанов” так и остались с плохими фигурами? А гантельки-то — вон они, дожидаются.

Могущественная система феодальной власти в Украине. Но в ней участвуют не более 10%. 90% населения могут диктовать свои правила игры в жизни страны. Но в абсолютном большинстве (по крайней мере, в Украине) не диктуют, а только сказочно-мечтательно говорят: власть должна… И далее список рождественских подарков. Но власть имущие — реалисты, если не диктуют им, то диктуют они.

Мас-медиа тоже умеют диктовать, прямо в мозг. Вот и получается, что усреднённый житель страны ни сам не превозмогает (хоть с пафосом, хоть без), ни со своих депутатов ничего не требует. Требования, между прочим, это не просьбы и не пожелания. Их нужно продиктовать, согласовать, и если не сделано — на выход (депутату).

В том числе необходимо самим людям вести свою политику в отношении а) среды обитания и б) своих рабочих мест. Если мечтать, что кто-то всё сделает за местных жителей, то он сделает, но только для себя. Выбросив остальных из списка договаривающихся сторон.

Также необходимо учесть роль школы в формировании мировоззрения. Дети становятся взрослыми как бы проходя мимо родителей. А это неправильно, ибо школа есть не только центр обучения письму и счёту, но и очаг пропаганды. Со стороны творцов школьных учебников, учителей, самих школьников. Надо обладать недюжинным в смысле устойчивости характером, чтобы в свои 16-17 лет не иметь мозги набекрень.

И ты видишь, что:

а) при как бы существующем желании иметь семью люди ведут себя так, будто вся их жизнь — это прогулка по улице красных фонарей;

б) при желании быть здоровым и красивым люди плюют на первое, безосновательно ожидая второго;

в) при желании иметь хорошую работу неохотно повышают свою квалификацию, а слова “инвестиционный климат” для них вообще пустой звук.

Ну да, такие люди сразу ведутся на покемонов из мас-медиа. Понятное дело — самому-то ведь не надо напрягаться.

2.

И вот тут возникает вопрос: а мы что-то должны таким людям? НЕТ. Предупреждаем о слабости их жизненной позиции, о вредоносности порождаемой ими власти. И защищаем свой, нормальный образ жизни.

Нормальный по критериям традиционных Европейских ценностей. Защита должна быть всех видов (т.е. разная). Может помочь и разделение: по кварталам или районам в городе, по поселениям в другой местности. В США даже отдельные штаты со своими порядками. Но это в Украине маловероятно. Важно отстаивать свой образ жизни, вплоть до эмиграции.

Фанаты покемонов в политике всегда обижены на что-то и кого-то. Но увы, полно людей, которые недолюбливают политических покемонов, но лейтмотив “власть должна” в сочетании с собственным бездействием также всегда сопровождается обидой. Скорее детского толка, без желания рассмотреть реальную ситуацию. А это значит, что мозги, логика, непредвзятость для “обиженных” есть большая проблема.

И тут мы видим преступную роль мас-медиа. Не только в Украине. Изъяны в жизненной позиции части населения напропалую используются для синтезирования очередной волны соблазнов, обещаний, театрально обставленных ожиданий. Затем ищутся враги, которые помешали или “новые лица”.

Здесь важно то, что демократический процесс в обществе приводит к реальным достижениям в экономике, учёбе, науке и медицине (я о мирном времени). Да, с проблемами, отклонениями от нормы, но и с последующим выравниванием ситуации. Но! Ступень за ступенью, только так.

Отработка же волн провокационных обещаний и последующей сменой декораций (в худшем случае переход к диктатуре) — это имитация демократии, оттого как нету демоса и нету соответственно кратоса. В этом случае кукловоды рулят. Политика.

И что же делать, если живёшь в одной стране с любителями обещаний и ценителями покемонов? Провозглашать иное, делать иное (т.е. по правде) и быть готовым либо защищаться, либо (при своём абсолютном меньшинстве) эмигрировать. Ничего другого нет, ибо компромиссы с неадекватными людьми, порождающими такую же власть, заканчиваются поражением нормальных людей.

Люди, склонные к мошенничеству, не брезгующие и насилием — возглавят всех обиженных, всех мстителей, всех стремящихся быть нахлебниками. И поведут их на экспроприацию выбранных жертв, введут любую страну в кризис. Хорошо, если обойдётся без войны. Вот тогда и можно подводить итоги правления не то покемона, не то диктатора.

И снова: мы что-то должны таким людям? И снова: нет.

3.

Когда общество в целом достигает более-менее зримых успехов — хотя бы в личном достатке — то этот факт не означает безоговорочного успеха во всём и не означает даже приблизительного равенства ни в усилиях, ни в результате.

Саранча может быть сытой и довольной по одной причине, а пчела — по другой. И в конечном счёте, у людей на лбу ничего не написано. Только недовольство и обида присутствуют. Юмор может на время их заглушить, веселящая трава или банка спирта сбивают остроту восприятия. Однако вектор психики всё тот же.

“Кто-то что-то должен, но не я.” И в итоге популизм цветёт. Вы думаете — это поддаётся изменению? Маскировке — да, а сознание взрослых людей есть дело, слабо двигающееся. И мы понимаем, что сложившаяся психоматрица устойчива, так как соблазн получить всё на блюдечке слишком велик.

4.

Свобода же ведёт к поиску решения очередной проблемы, ведёт к личной ответственности человека. Этот поиск не обязательно успешен, но готовность к обьективной оценке чужого решения сохраняется всегда. Свобода очень неудобная вещь для многих людей, потому что слишком многое наваливается на них. Попрощаться со своими стереотипами, шагнуть в личную неизвестность (хотя другие уже прошли подобный путь), проявить настойчивость.

А как переселялись люди в Северную Америку в 19 веке, начале 20 века? Построили США, Канаду.

Что мы видим в Украине? Два разных вектора в общественной жизни. Один направлен к демократии, свободе, ответственной власти. Другой направлен к отказу от своих природных полномочий, к власти феодалов. Не быть им вместе. Этим векторам вместе с носителями. Так везде бывает.

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