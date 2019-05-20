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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогерВсі статті автора

Нужно принимать решение на открытие огня

25.8тЧитати матеріал російською

Пока начался матч, в котором будет установлен победитель между командами "хтивих павіанів" и "кровожерливих кенгуру", уже вполне можно говорит о победе и даже мировом рекорде в каком-то более общем смысле, безусловно выводящем нашу страну в мировые лидеры интеллекта и научного прогресса.

В самом деле, так давно сложилось, что острие науки находится в лабораториях разработчиков военного оружия. В 21 веке эта тенденция только усилилась, поскольку передовые системы вооружений стали настолько быстродейственными, что приходится передавать им все больше и больше прав для выбора цели, способа атаки и так далее.

Сейчас наступил момент передачи решающего выбора – принятия решения на открытие огня. Вернее, некоторые системы уже получили такое право. Некоторые из них – опционально, как американская система морской ПВО/ПРО "Иджис", а некоторые – полностью, как израильская система ПРО "Железный купол".

В общем, противовоздушная оборона и должна была стать первой, где будут реализованы эти возможности, поскольку в небе вряд ли смогут оказаться случайные люди на случайном самолете, если конечно его не заполонят Супермены и прочие обитатели комиксов. А вот на суше – все сложнее, поскольку машина обязана отличать врага от гражданского лица, которое не подлежит уничтожению. Ошибка алгоритма давно описана в различных художественных произведениях в виде предупреждения, а одним из самых ярких фильмов на сей счет, является "Терминатор" с красавчиком Арни в главной роли.

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В широком смысле, речь идет об искусственном интеллекте, который внедряется в системы управления машины. В конце концов, эти функции доходят и до гражданских изделий, как например это реализовано в автомобилях "Тесла", где уже задокументированы десятки случаев, когда ИИ автомобиля спас водителя и пассажиров от фатального столкновения.

Собственно говоря, внедрение ИИ в технику сейчас является передовым рубежом инженерной и научной мысли. Но Украина, в этом вопросе, зашла с другой стороны и безусловно опередила всех. Отличие нашего пути от общемирового, стало именно в оригинальном подходе. Если остальные пытаются придать машине некоторые человеческие способности, в общем – называемые интеллектом, то в Украине решили сделать наоборот – придать человеку некоторые свойства машины.

Начальная стадия этой сложной задачи была посвящена выбору машины или машин, свойства которых должны были придаваться населению. Путем долгих и настойчивых экспериментов, был отработан алгоритм отбора, который предполагал относительную простоту машины и потому – компьютери и циклотроны были отметены как не перспективные. Остались две машины или прибора – холодильник и телевизор.

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Однако, оба этих объекта имеют довольно крупные габариты и потому, пришлось 28 лет работать над тем, чтобы применить наиболее оптимальный вариант симбиоза. Но результат превзошел ожидание. Алгоритм холодильника был закреплен цепочкой "диван-пивасик из холодильника", а второй алгоритм стал четко работать, когда моторные реакции, автоматически сжимают в руке телевизионный пульт и клацают каналы. Причем, подопытный все это время думает, что это он клацает телевизор, а на самом деле – телевизор клацает его мозгом. Пивасик тут выступает в роли катализатора процесса и все срабатывает идеально.

В результате, пока западные партнеры пытаются переселить искусственный интеллект в ракету, самолет или что-то подобное, у нас завершен эксперимент и успешно вживлен телевизор в сознание человека. У них – ракета думает как человек, а у нас – человек – думает как телевизор. Думаю, кто-то получит за это "Гроссен шнобелевкую" премию.

А пока – бамбарбия кенугру!

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Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Місце
Україна
Теги
війнаРосіяпропаганда
Джерело
Джерело:defence-line.org
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
"..и вновь продлжается вой"..поминальный..по педриле Панамскому и его пиздоте..Что-то я не слышал раньше,чтобы этот придурок та котзывался об украинцах..Охуевшее педрило-быдло..ха-ха-ха..
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Olsen Knud
Olsen Knud
Чувак, очнись! Топить уже надо за Зе, ты спишь, походу?! :) :) :)
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Шпиталева Людмила
Шпиталева Людмила
Неймовірно точний і, до болю, вірний допис, пане Анті! Цей есперимент ввійде в історію новітніх технологій по зомбуванню недолугого населення всіхнасратів і і зубожилих, яким всі морально-етичні норми існування громадян в своїй країні по@уй, а реальна картинка замінюється брехнею, і чим її більше, тим краще вона засвоюється, ллється з ранку до ночі і необмежено! Результат відмінний! А на душі ГИДКО!
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