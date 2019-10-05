Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 17:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

Несколько российских отпускников отправилось на кобзон-пати

25.3т Читати матеріал російською

Несколько лет назад был сюжет о том, как неизвестная группа спецназа, на юге оккупированной части Донецкой области, провела блестяющую операцию, в ходе которой покрошила кучу отпускников. Обычно спецы работают без шума, тихо пришли и тихо ушли. Если же целью рейда не было отправить кого-то конкретного на концерт Кобзона, то трупы, по ходу группы – не приветствуются вовсе. В идеале, все должно пройти так, чтобы противник даже не понял, что по его тылам совершала прогулку какая-то особенная группа.

Но в тот раз и шум и трупы были частью операции. Не так – много шума и много трупов. Возле одного из мест дислокации отпускников, ночью, шумно снесли какой-то блок-пост или патруль. В общем, их конечно положили, но так, чтобы те успели запросить помощь. С базы вышла усиленная группа и погналась за нападавшими. Те – отошли в заранее подготовленное место и успешно покрошили преследователей. Но смысл всего шума был в том, чтобы на базе осталось минимум личного состава, который был уже без особого шума утилизирован. Результат получился отменный, и на базе все отпускники приуныли и преследователи – тоже прилегли по обочинам дороги. Но им стало бы вдвойне обидно, что на кобзон-пати они отправились не потому, что их было решено покрошить, а из-за машинки, которая стояла на их базе. Утром, когда на место прибыли отпускники из соседней группы, они обнаружили две необычные вещи. Первая – с охраняемой стоянки исчез новейший комплекс радиоэлектронной борьбы, а вместо него красовалась надпись "Нехай щастить" или как-то так. Ну и понятно, кругом – тишина, и мертвые скосами.

Потом эта история как-то была занесена песками времени, но мы ее не забыли, поскольку без последствий история не могла пройти. Мы представляли себе, в каком направлении следует смотреть, чтобы увидеть продолжение истории и вот, очень похоже на то, что оно таки случилось.

Новини
Если украинская армия уйдет из Донбасса, люди побегут

Известно, что россияне активно использовали на Донбассе пушечное мясо разных сортов, казаки, любители "подзаработать", просто упоротые любители кого-то "помочить" и чтобы за это им ничего не было, но система управления и высокотехнологичные компоненты операции, обеспечивались кадровыми российскими военными. В частности, там активно использовались ( и сейчас используются) новейшие средства радиоэлектронной борьбы. Наши военные в курсе, как это напрягало в самом начале боевых действий.

Это же узнали и американцы, которые пристально следили за ходом боевых действий. Дело в том, что к тому времени, упор действий вооруженных сил США сместился на борьбу с не регулярными боевыми группами, полу-партизанского характера. В таком варианте боевых действий, особых потребностей именно в средствах РЭБ не наблюдалось и эта сфера вооруженных сил не имела поступательного развития. Но в Украине все изменилось и стало понятно, что другие армии, в том числе и РФ – не стояли на месте и создавали как новые комплексы, так и отрабатывали тактику их применения.

Особенно заинтересовали американцев средства РЭБ россиян, которые глушили связь своего противника что нарушало координацию действий и вносило очень серьезные помехи в работу артиллерии, а вернее – в процесс наведения на цели и корректировку огня.

Какое-то время они фиксировали работу российских РЭБ, отмечая новые приемы ее применения, а в какой-то момент встал вопрос о том, чтобы внимательно изучить материальную часть новейших комплексов РЭБ, чтобы отработать контрмеры, поскольку такая техника может вынырнуть у любых потенциальных противников, начиная с КНДР и заканчивая Ираном, да и самими россиянами можно столкнуться если не в лоб, то где-то очень рядом, как это произошло в Сирии, начиная с 2015 года.

В общем, с этого момента и случилось несколько удивительных случаев дематериализации российского железа, в неизвестном направлении.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі війна
Місце
Україна Донецьк
Теги
Донбас Новини Донбасу війна
Джерело
Джерело: defence-line.org
Поділитися у Facebook
54
Коментарі
17
39
Смішно
306
Цікаво
6
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Вперёд в прошлое)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Америка помогает нам и мы не против делиться с ними росийским металлоломом накопанным в шахтах :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Более15000 хо хловояк решили помочь Слипаку создать собственный хор.А вот про погибших русских- одни влажные хотелки,доходящие до анонизма.Ни убитых, ни раненых,нм пленных.Х о х лы мочат другг дружбу. До последнего.И подделок.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
6

Блоги / думки

ads pixel