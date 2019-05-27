Понедельник – это такой день, который следует за выходными, на которых у президента много важных дел: шашлык-машлык, шаурма, факап, оффтоп, хип-хоп и гоп-гоп. Понятно, что в такой напряженной программе просто не остается времени на всякие мелочи. В самом деле, в понедельник надо как-то выйти на работу, офигеть от здания администрации президента и решить, наконец, куда переехать.

В сети, под ником "слуга кого-то", опубликованы фотки какого-то спортзала куда планируется переезд. Наверное, это правильно, ибо надо показать простоту и близость не просто к народу, а к быдельной его части. Ведь не вытаскивать же свои деньги из кармана на армию или больницы и не вытрушивать их из любимого олигарха, на это же самое?

Но эти фотки все равно оставляют какую-то недосказанность. Думаю, что электорату больше пришлось бы по душе, если бы АП переехала не просто в пивнуху, а в натуральную рыгаловку или в самый крупный зал игровых автоматов. Еще можно сделать сильный и аскетичный ход – переехать в большую палатку, чум или юрту. Это несомненно было бы сильным ходом и понравилось бы очень многим.

Кроме того, есть еще насущная тема, которая зудит не переставая. Надо же как-то разогнать Верховну Раду. Вроде бы и указ уже есть, но написать его – одно дело, а реализовать – совсем другое. Как говорили в совке по поводу таких двузначностей: "Два мира – два Шапиро".

Такие глобальные мероприятия просто не оставляют места для сущих мелочей, которые так некстати выскочили под выходные. Если бы Международный трибунал по морскому праву просто тихонько принял решение о том, что наши катера ничего не нарушали в районе Керченского пролива, а РФ проявила акт беззакония и агрессии, было бы еще полбеды. Но он ведь еще написал в решении кучу неприятностей, таких как – Крым – Украина, море, вокруг него – территориальные воды Украины, и самое главное – задержание украинских моряков – незаконно.

Кроме того, Москва тоже не отмолчалась и заявила о том, что имела в виду решение международного трибунала, сам трибунал и международное морское право – тоже. В связи с этим, некто Песков сообщил, что никто моряков не собирается отпускать потому, что кто-то там где-то решил.

По большому счету, уже высказались все, кто так или иначе должен был высказаться по этому поводу. Осталось только услышать громкое заявление президента Украины, который обязан формализовать "казус белли" – повод к войне и призвать мировое сообщество стать на сторону Украины в этом законном противостоянии с Москвой.

Но этого не произошло на выходных, по указанным выше причинам, и нет этого в понедельник. Нет брифингов, пресс-конференций, нет громких заявлений… Хотя, утром появилось обращение президента к депутатам Верховной Рады, которое в простом, понятном переложении на язык, понятный 72% избирателей, звучит примерно так: "Сволочи, вы – никто, и звать вас – никак, проголосуйте, пожалуйста, за те бумаги, которые я хочу вам подать".

В общем, так началась вторая неделя эпохи честности, щедрости и справедливости!

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