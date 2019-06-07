Ну что же, мудрые 73% сложили свои хотелки вместе и собирательный образ из них составленный говорит о том, что является идеалом для этой публики. В самом деле, каждый из них хочет "жить лучше", но вот как только такая формулировка становится единственной или основной – жди беды.

Дело в том, что каждый, кто взял эту формулу за критерий отбора, как взрослый и вменяемый человек, должен сам себе честно ответить на вопрос о том, что же он имеет в виду под "жить лучше"?

Чтобы получать максимум благ, прилагая для этого минимум усилий, а в идеале – не прилагая их вообще. Проще говоря, "жить лучше" и "халява" – синонимы. И если кто-то в своих предвыборных речах манит этим лозунгом или лозунгом – "хуже не будет", то это ни что иное как морковка, повешенная перед харей ишака. Если пациент потянулся за такой морковкой, то он смело может называть себя ишаком.

Жестко? Нисколько! Рассмотрим житейскую ситуацию с трудоустройством. Какую работу ищет большинство наших и не только наших граждан? Правильно! Она должна быть не напряжной, и желательно, оплата труда не должна зависеть от его количества и качества, а единственный объективный показатель работы – время присутствия на рабочем месте? Знакомо?

С 9 до 18 с перерывом на обед и перекурами, с двумя выходными и отпуском. Если кто-то работал в таком режиме – видел или сам демонстрировал нервное поглядывание на часы, мол – когда же можно отчалить отсюда? Причем, что было сделано полезного с 9 до 18, желательно не контролировать. И вот в таком режиме – премии, выслуги, компенсации и прочее.

И наоборот, мало кого интересует даже хорошо оплачиваемая работа, но с жесткой привязкой к конечному результату. Лучше весь день просидеть в соцсетях и имитировать работу, получая меньше, чем корячиться сутками, но в итоге – получая намного больше. Именно поэтому такая ненависть и зависть к тем, кто уехал работать в Польшу, Германию, Италию, Штаты и так далее. Люди поехали а заработки и потому – работают на двух-трех работах, без выходных, по 15-16 часов в сутки, причем – они не требуют халявы, они честно зарабатывают свои деньги.

Эти самые 73% хотят халявы и как мы выяснили выше, она заключается в том, чтобы меньше работать и взамен получать больше благ. Кстати, это не только украинская болезнь, этот люмпен присутствует везде.

Возможно, эти люди не ошиблись и сделали правильный выбор, поскольку их избранник действительно ведет себя как инопланетянин. Например, то, что он рассказывает о Донбассе, очень смахивает на манеру и суть речей известного персонажа, попавшего на Землю с планеты Мельмак. Мало того, это уже заметили наши международные партнеры и стали обсуждать судьбу Украины без единого представителя нашей страны.

Как известно, Порошенко жестко забил традицию обсуждения украинских вопросов, гласящую: "Ничего об Украине, без Украины". Но вот Порошенко ушел и судьбу Украины уже обсуждают Макрон и Трамп с тем, чтобы рассказать избраннику люмпена о том, что и как он должен делать. Буквально вчера Украина утратила так тяжело завоеванную субъектность в международных отношениях и вернулась в роль объекта, каковой и была все годы независимости, за исключением пяти лет правления Порошенко.

Все, кто пытался имитировать восторг от международного дебюта зе в Брюссель, вчера получили четкий и объективный ответ на вопрос о том, как международные партнеры оценили этот самый дебют. Вот так и оценили. Теперь все будет решаться без дебютанта. Теперь это – не его дело, и кстати, как решат, так и будет.

В общем, вся эта ситуация стала следствием даже не бездарной и бестолковой публики, которая дрожащими руками приняла руль управления страной, а в той жадности и тупости, которую продемонстрировали 72%. Ведь вся та бригада, которая сейчас окопалась на Банковой – дело их рук. Кстати, на Западе именно так и относятся к этой ситуации.

Но вот что интересно, и это даже зе надо иметь в виду. Это голосование показало, что в общем-то, публика не хочет продуктивно работать или мыслить, она хочет лечь, разинуть варежку и чтобы кто-то в нее регулярно вкладывал вкусняшки. Если их не будет – любовь пройдет, повянут помидоры.

Вот например – Крым. Там ведь тоже хотели больших зарплат, пенсий, пособий и всего того, что жителям РФ доставалось на шару от гигантских денег от продажи нефти и газа. Но со всем этим как-то не сложилось, а вот цены – да, действительно сравнялись с московскими и даже перегнали их.

Из всего этого можно сделать один простой вывод. Если публика жаждет получить в руководители непременно инопланетянина, который умеет перемещать материальные ценности между параллельными реальностями, она его таки получит. Только вот не факт, что инопланетянин что-то будет приносить для них из другой реальности, а не делать все наоборот.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!