Сегодня в правительственном квартале было шумно. Кто-то ехал на велосипеде и громко звонил в звонок, кто-то шумно подкатывал на скейте, а кто-то и вовсе подрулил на бронированном рояле. Оно и понятно, сегодня новый президент обсуждал с лидерами парламентских фракций условия проведения досрочных парламентских выборов.

Очень весело звучат пояснения такой необходимости, поскольку у президента считают, что в парламенте уже больше двух лет отсутствует коалиция и это является основанием для роспуска Рады. Что характерно, вот это "считают", не может быть таким основанием. По крайней мере, предположение или домысел не являются чем-то, влекущим за собой юридические последствия, тем более – такого масштаба.

Тем не менее, с первого дня своей каденции президент показал, что теперь вводится в оборот не привычная нам писаная норма права и процедурное оформление оснований ее запуска, а "есть мнение". С этим выдающимся новшеством уже можно смело поздравлять его избирателей. Надеемся, что они в курсе, какие мнения и по каким вопросам имеются у того, кого они избрали.

Но в этом нет ничего удивительного. Нечто подобное и должно было произойти с таким качеством "команды". Достаточно сказать, что комментирует эти важные вещи от имени президента – неизвестно кто, а у журналистов это не вызывает никаких подозрений. Впрочем, качество журналистики у нас тоже – давно под плинтусом.

В этой ситуации удивляет нечто другое. Со слов Ирины Геращенко – вице-спикера действующего парламента, внеочередные выборы могут состояться 21 или 27 июля, то есть – через два месяца. Причем, она точно так, как и вчера Гройсман, буднично заметила, что все это – бред собачий, но так, то – так. В принципе, Рада вполне могла прокатить подобные художества даже особенно не утруждая себя, поскольку формализация факта отсутствия коалиции могла бы занять довольно внушительное время и вся затея утратила бы смысл. Но нет, ничего этого не происходит. Похоже на то, что это уже вопрос решенный, и никто не собирается ломать об это копья.

Спокойствие, вот что удивляет. Глядя на реакцию людей Порошенко, складывается впечатление, что Зе делает ровно то, чего они от него ожидали. Более того, скорость реакции на ходы Зе настолько поразительно быстрая, что это похоже на то, что они боятся, чтобы президент не передумал и двигался именно в этом направлении.

Не зная всех раскладов, мы можем рассуждать лишь на том мизере, который имеется, а его хватает лишь для того, чтобы пояснить ходы самого Зе и его кураторов, и то – с известными допущениями, а вот для того, чтобы как-то пояснить реакцию сил, которые консолидировались вокруг Порошенко – никак.

Единственное, что приходит на ум в качестве какой-то версии или скорее – ассоциации – веревка с красными флажками, которая не дает зверю выбрать собственный маршрут бегства от охотников.

Заметим, после первого тура выборов ни сам Порох, ни его силы не дали ни единого боя противнику, хотя возможностей для этого было более, чем достаточно, а вчера и сегодня мы и вовсе наблюдаем отступление даже без арьергардных боев. Это что же, противник делает то, что его аккуратно вынудили делать? Шар в лузу?

Возможно, у кого-то есть свое пояснение, но тут мы заметим еще один важный момент, которого мы еще не видели в нашей истории. Вспомним, Кравчук ушел с поста президента в свадебные генералы. Кучма ушел в туман. Ющенко ушел на пасеку. Янукович ушел в бега. Порошенко первым ушел не просто в политику, а в активную политику.

Это значит, что он – не слил воду. Даже в день иннаугурации зе, у него было намного больше встреч с иностранными гостями, чем у зе. То есть, он не вышел из боя и остается в большой политике. Это же сказали о себе и люди его ближнего круга. А вот боя нет? Или он будет в другом месте, в другое время и по другим правилам?

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