Сегодня в РФ рассказывается масса сказок о том, как началась война с Германией. И в официальных сказках нет ничего, что соответствовало бы действительности, кроме нескольких бесспорных моментов, например: именно этот эпизод Второй Мировой Войны начался 22 июня 1941 года; границу перешли германские войска; вошли они на территорию совка.
Пожалуй – все. Остальное – выдумано почти полностью, в части предпосылок к началу этой войны, наличных сил и средств у противников и развития дальнейших событий.
Предлагаем каждому восстановить в памяти тот момент, который ассоциируется именно с началом германо-совковой войны. Наверняка, большинство вспомнят видео людей, которые разинув варежки смотрят на радио-тарелку, которая сообщает им, голосом Славика Молотова о том, что невзирая на невыносимую "белость и пушистость совка", германские войска перешли в наступление, без объявления войны.
Собственно говоря, именно с этого момента и пошла тотальная ложь обо всем, что происходило на самом деле. Славик соврал буквально обо всем. Кому, как не ему было знать о том, что совок не просто спровоцировал Германию, а нарывался на войну долго и нудно.
После совместного дерибана Польши, отношения у совка и Германии были более чем дружеские, а де-факто – союзнические. Скажем так, в октябре 1939 ни о какой войне совка с Рейхом разговора быть просто не могло. Партнеры были полностью довольны друг другом и общались в стиле "данке шён, битте шеён". То есть, товарищ Сталин слал товарищу Гитлеру приветственные телеграммы, а тот – поздравлял товарища Сталина с днюшкой, и оба – уверяли друг друга в вечной дружбе.
Но в конце ноября совок развязал войну с Финляндией. Согласно пакту, известному под собственным именем "Молотов-Риббентроп", обе страны разделили зоны своих интересов в Европе и поклялись не претендовать на соответствующие территории друг друга. Финляндия, входившая в состав российской империи, отошла в зону интересов совка, но согласно базовой расовой теории Третьего Рейха, финны имели нордические, арийские корни и должны бы влиться в Рейх.
Суоми хоть и отошла в зону влияния совка, но не должна была подвергаться уничтожению, что оговаривалось в августе 1939 года. Если бы большевикам удалось провернуть фокус как РФ с Крымом, то это не вызвало бы негативной реакции, но Сталин решил все сделать жестко, и в связи с этим для Гитлера прозвенел первый звоночек.
Тем не менее, уговор – дороже денег, и Гитлер не дал войск на помощь Финляндии. Именно это дало Карлу Маннергейму такую независимость в общении с Гитлером. Они были на равных до самого конца, и Гитлер не мог ничего требовать от Финляндии сверх того, что она сама для себя считала необходимым.
Но никаких кардинальных изменений отношений все же не произошло, и знаменитый план "Барбаросса" стал разрабатываться после запуска операции по аннексии стран Балтии. Хоть там все произошло без открытой войны, но – на грани фола, и в общем, стало понятно, что Бисмарк не зря предупреждал о ценности договоров с россией, которые меньше стоимости бумаги, на которой они написаны.
Заказ на разработку плана был принят и работа пошла, на после 22 июня 1940 года или после дня капитуляции Франции, Гитлер неоднократно говорил о том, что уже захваченная часть Европы потребует от Рейх десятков лет на ее интеграцию и что работы хватит надолго. То есть, "Барбаросса" разрабатывалась как запасной вариант, на тот случай, если у Сталина сорвет крышу и он начнет уже прямо угрожать Германии.
Адольф Алойзыч не ошибся в оценках того, что Сталин попрет дальше, и по иронии судьбы, окончательно это подтвердил тот самый Славик Молотов, который приехал в Берлин на переговоры.
На переговорах с фюрером Рейха – Гитлером, министром иностранных дел – фон Риббентропом и другими ответственными товарищами Славик Молотов пояснил, что Сталин видит себя несколько в другом статусе, нежели это было утверждено сторонами в августе 39-го. Звучало это очень похоже на следующий классический текст:
"…Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках…"
А в переложении на современный язык это значило, что товарищ Гитлер должен был согласиться на то, что его друг и товарищ в борьбе за счастье трудящихся, товарищ Сталин, желает получить восточную часть Румынии, часть Балкан, Болгарию и черноморские проливы, с возможностью обустройства там военных баз, как это уже сделано в странах Балтии.
Проще говоря, товарищ Сталин потребовал от Гитлера отступить от договоренностей 1939 года и отдать Сталину территории из собственной зоны влияния. Причем, Иосиф Виссарионович пожелал иметь военные базы с трех сторон от румынского нефтяного месторождения Плоешти, единственного, подконтрольного Берлину. За это Сталин обещал и дальше поздравлять товарища Гитлера, Риббентропа и прочих партайгеноссен с днюхами, праздниками и прочими торжествами.
Сначала эти речи послушали товарищи из МИДа и передали фактический ультиматум Гитлеру и тот решил послушать это лично, чтобы не принять опрометчивого решения просто потому, что кто-то что-то не понял. Молотов повторил это Гитлеру, и тому все стало ясно. Сразу после отбытия "высокого гостя" в Москву, Гитлер подписал директиву №21 о введении в действие плана "Барбаросса", и началось планомерное сосредоточение войск на восточном театре военных действий.
Как только зима стала сдавать свои позиции, Вермахт занял Югославию и Грецию, которые за это должны благодарить товарище Сталина и Молотова, которые там обозначили свои интересы. Как говорится – от греха подальше. То есть, весеннее наступление Германии на Балканах – прямое следствие речей Славика в Берлине. А югославы могут и до сих пор медитировать на "братскую дружбу" и прочее. Кстати, присоединившись к тройственному союзу, Болгария просто избежала оккупации. Если бы не это, ее ждала бы судьба Югославии и Греции. Кстати, там тоже могут хлопать ушами и петь песни про "алешу" – освободителя. Но лучше – пускай они кричат "слава!" Славе Молотову, который в ноябре 40-го года не оставил им выбора.
Что тут важно понимать. Фактически, Молотов, от имени Сталина, выдвинул Гитлеру ультиматум, а такое можно себе позволить, когда ты можешь подтвердить свои требования силой.
У совка были эти силы и в достаточном количестве, а его генштаб, в конце декабря 1940-го, начале января 1941-го года, провел крупные штабные маневры на предмет применения этой силы против Германии. Результаты этих игр известны, хоть сам Жуков о них вспоминал несколько раз и каждый раз по-разному. Тем не мене, результатом этих маневров стал план войны с Германией, который совок, а потом и РФ – тщательно скрывают.
Важный момент. После польской войны германские войска совершили масштабную передислокацию на Запад, оставив восточное направление без прикрытия. В сентябре 1939 года с Польшей было покончено, и к маю 1940 года большая часть германских войск уже стояла на границе с Францией, Люксембургом, Бельгией и Голландией. И только после поражения Франции, войска двинулись в обратном направлении, на границу совка.
А вот у совка всегда было одно генеральное направление движения войск – на Запад. Все боевые действия и боевые операции, без огневого столкновения с противником, происходили в Финляндии, Балтии и Румынии. То есть – вдоль всей западной границы, исключая границу, проходящую по разорванной Польше, поскольку движение на Запад именно там – привело бы к непосредственному столкновения с германскими войсками.
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