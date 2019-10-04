Вчера строгий Разумков, имитирующий главу Верховной Рады, на следующий день после того, как стало известно о согласии зе с формулой "швайнмайер-путин", выступил с трибуны с важным заявлением, без которого ВР просто утратила бы смысл своего существования. Он твердо и уверенно выделил главное для этого дня и сказал:

"– До мене звернулися народні депутати з таким проханням: перше – зал Верховної Ради – це не їдальня, це не місце для куріння. Включаючи Iqos… Я не бачив у залі табличок Iqos friendly. Так само я звертаюся до всіх: в залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби".

В самом деле, в Раду выбрали пациентов, которые нарушают священнодейство этой синекуры. Ведь оно как раньше было? Любой депутат мог бы забить хозяйскую пятку и пыхнуть первоклассным драпом, но не делал этого, ибо – регламент. Да, драпу этого было хоть коней корми, но никто в сессионном зале не исполнял: "Шел крокодил, трубку курил, трубка упала и написала".

Люди “сводили обхождение” (Голохвастов, х/ф “За двумя зайцами), знали время и место, чтобы где и что можно делать. Пятку можно ж дернуть в комитетах или у себя на фракции, среди своих. Залить за воротник можно в буфете. Под тигровые креветки. Пей, дорогой, никому это не мешает. Даже в сессионном зале можно было себе позволить некоторые вольности, посмотреть небольшой ролик с “Порнохаба” или если уже совсем невтерпеж – дунуть дорожку-другую за колонной.

В самом деле, пациент выходит из-за колонны с белым носом и один глаз у него смотрит в пол, а другой – на Харьков и сразу понятно, “думает человек, соображает” (По А. Райкину). Даже переживает иногда, по поводу обсуждаемого законопроекта. Он раскачивается на своем кресле, а иногда делает непонятные движения руками, то ли дирижирует, то ли поправляет невидимую прическу, расположенную намного выше головы, но никому не мешает.

Но вот депутаты стали резать сало и бухать, закусывая им, прямо на рабочих местах. Казалось бы, ничего особенного, ведь они могут надраться в кулуарах, а потом раком, паровозиком заползать в зал, а тут – если случится перебор, тушка останется в кресле, стеклянными глазами сигнализируя "мине фатит!".

Но до Разумкова дошли слухи, из его же фракции о том, что на следующей неделе зеленая ботва договорилась жарить шашлыки прямо в расположении своей фракции, посреди сессионного зала. Этого никак нельзя допустить, поскольку не эстетично, а во-вторых, они же трибуны на дрова начнут ломать и кресла, как привыкли это делать у себя дома. А куда тогда карточку всовывать для голосования?

Другой вопрос. Пацаны, которые знают колонну, за которой решаются вопросы коксохимической промышленности, впали просто в ступор, поскольку сначала они обнаружили, что трускавецкие выпускники там стали справлять малую нужду, и в принципе, это можно было бы еще как-то терпеть, большинство ведь, но все изменилось.

Жалоба Разумкову была подана в связи с тем, что малой нуждой там уже не ограничились, а плюс к тому, там кто-то изобразил салют из салата. В общем, некоторых депутатов пугает не сам факт отправления физиологических потребностей прямо в зале, а тенденция наращивания разнообразия этих удовлетворенных потребностей.

Нет, пока еще никто из них не стал выпукивать речи в микрофон или делать другие упражнения, сугубо по согласию, но судя по всему, ждать этого осталось совсем недолго. Тогда главе ВР придется просить депутатов не бросать в зале мусор, а журналистов – не подбирать его и не надувать.

В общем избранников навыбирали таких, что они еще покажут, что такое “новые лица” и что эти лица могут изобразить и в стенах, и на стенах парламента. Так что Разумкову пришлось проявить строгость, поскольку через месяц это заведение можно будет переименовать в "порноламент".

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