Аномально теплий січень: синоптики дали прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 13 січня, в Україні не очікується опадів, утримається мінлива хмарність.

Денна температура повітря складе 1... 6 градусів тепла, в Карпатах – 0... 5 градусів морозу. Про це Укрінформу повідомив Укргідрометцентр.

"13 січня мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на Прикарпатті місцями туман. Вітер південно-західний і західний, 7-12 м/с, у східних областях вночі місцями пориви 15-20 м/ с", – йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 0... 5 градусів морозу, вдень 1... 6 градусів тепла; в Карпатах вночі 5... 10 градусів морозу, вдень 0... 5 градусів нижче нуля.

Погода на 13 січня meteo.gov.ua

У Києві та Київській області 13 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура в столиці вночі 0... 2 градусів морозу, вдень 4... 6 градусів тепла; по області вночі 0... 5 градусів морозу, вдень 1... 6 градусів тепла.

У наступні два дні, 14-15 січня, збережеться суха погода, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний і південний, 5-10 м / с.

Температура вночі від 1 градусів тепла до 4 градусів морозу, в Карпатах 6... 11 градусів морозу; вдень 1... 6 градусів тепла, 15 січня в західних областях до 9 градусів вище нуля.

Суха погода збережеться в Києві і 14-15 січня, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний і південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень 1... 6 градусів тепла.

Погода на 14 січня meteo.gov.ua

Погода на 15 січня meteo.gov.ua

Протягом 16-17 січня синоптики також прогнозують в Україні погоду без опадів. Температура вночі від 1 градуса тепла до 5 градусів вище нуля, на сході 17 січня 3... 8 градусів морозу; вдень 0... 6 градусів тепла, 16 січня на крайньому заході до 9 градусів тепла.

Погода на 16 січня meteo.gov.ua

16-17 січня в столиці також без опадів. Температура вночі 0... 5 градусів морозу, вдень 0... 5 градусів тепла.

Погода на 17 січня meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рятувальники попереджають про погіршення погоди в Дніпрі і області.

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