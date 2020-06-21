Україну накриє аномальна спека і дощі до кінця червня: кліматолог дала прогноз

Літо 2020 року буде більш дощовим, ніж в попередні два роки, а червень – аномально спекотним.

"Зараз ситуація змінюється", – сказала в ефірі ObozTV кліматологиня Світлана Бойченко.

За її словами, в останні роки атмосферні опади на території України були досить рідкісними, літо було дуже посушливим.

"Кліматологи говорили, що влітку у нас проблема, особливо в липні і серпні 2018 року було дуже мало опадів. Зараз ситуація змінюється. У природі є циклічності. Минулий липень і серпень вже не були такими сухими. Схоже, що і це літо буде більш вологим", – спрогнозувала Бойченко.

Разом з тим кліматологиня звернула увагу на те, що два роки поспіль – в 2019 і в 2020 роках – в Україні спостерігається аномально спекотний червень. "Для нього це не характерно", – підкреслила вона.

"Все це свідчить про те, що в земній кліматичній системі відбуваються перебудови, можливо, вона вступає в іншу циклічність, і можуть бути різні прояви", – припустила Бойченко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань озвучив прогноз погоди на літо 2020 року. За його оцінками, літо має бути спекотним і посушливим.