Аномальне тепло: синоптики змінили прогноз погоди на листопад

За даними синоптиків, в Україну в листопаді повертається аномальне тепло, проте з середини місяця очікуються заморозки.

Про це повідомляють "Факти". Свій прогноз погоди на листопад виданню дали відомі українські синоптики.

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"У вихідні дні і на наступному тижні погода буде не властиво теплою для листопада. Вночі очікується від плюс 4-11 градусів. У хмарний день температура досягне плюс 8-11 градусів, на півдні – до плюс 15. Якщо ж вигляне сонце, то повітря прогріється і до плюс 12-17 градусів, а в південних областях і на Закарпатті та Прикарпатті – до плюс 20 ", – розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, опади очікуються в суботу переважно на правобережній частині країни, а 11 листопада невеликі дощі можливі в західних, північних і центральних областях. В інший час – практично без опадів.

"Але ночами і вранці можливі тумани, вони також можуть скорегувати температурний фон: якщо туман буде затримуватися вранці, то температури не будуть високими. Також можливий поривчастий вітер до 13 метрів в секунду", – зазначила синоптик.

У неділю, 10 листопада, в західних областях, крім Закарпатської, можливий сильний дощ. На заході швидкість вітру сягатиме 12 метрів в секунду, на решті частини України – до 10 метрів в секунду. У Львівській та Волинській областях вдень повітря прогріється до плюс 9 градусів, на півдні – до плюс 19 градусів, в Криму як і раніше очікується плюс 20.

У понеділок, 11 листопада, на півночі країни і в Вінницькій області можливий невеликий дощ, швидкість вітру – до 10 метрів в секунду. Вдень на заході місцями температура повітря буде не вище плюс 9, на півдні – плюс 18.

"Друга декада листопада очікується холодною, з нічними заморозками, і навіть вдень повітря не буде прогріватися. Можливі невеликі опади. У середині листопада може потеплішати на кілька днів, але після цього очікуються відчутні холоди, і навіть сніг. Холодною буде і третя декада листопада. В кінці місяця можливі опади різної інтенсивності, іноді рясні. Температура повітря буде мінусовою", – заявив "народний синоптик" Володимир Деркач. За його словами, у другій декаді листопада в Україну прийдуть морози.

При цьому видання відзначає, що синоптик Леонід Горбань дав інший прогноз.

"З 12 по 22 листопада в Україну прийдуть перші стійкі морози, до мінус 4 градусів. 17-18 листопада температура може опуститися мінус 9-11 градусів. З 23 листопада в Україні можливе потепління: до кінця листопада температура буде плюсова. Стійка зима в Україні почнеться чітко з 12 грудня ", – повідомив він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як синоптик Наталія Діденко дала прогноз погоди в Україні на вихідні.

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