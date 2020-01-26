Аномальне тепло: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У неділю, 26 січня, на українців чекає тепла і суха погода.

У найближчу добу збереже свій вплив тепла повітряна маса з відсутністю опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний і південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу; в Карпатах 4-9° морозу; днем 1-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла.

Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні Ілюстрація

У Києві – без опадів; температура повітря вночі близько 0°, удень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 26 січня найвища температура повітря удень була + 6,7° у 1975 р., Найнижча вночі -22,4° у 1891р.

У понеділок, 27 січня, погода в Україні очікується також без опадів. Вітер південний і південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 8° тепла.

У Карпатах невеликий мокрий сніг з дощем; температура повітря вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів.

Прогноз по Україні різко змінили. Синоптики повідомили, що весна прийде вже в лютому.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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