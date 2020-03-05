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5 березня • оновлено в 13:02
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/ Суспільство

Аномальне потепління принесло в Україну нову небезпеку

3.9т
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Українців попередили, що через аномально теплу погоду в країні в природі активізувалися кліщі.

Про небезпечних комах у Facebook повідомив київський археолог Лаврентій Тарасевич. Він розповів, що вийшов на прогулянку, а в підсумку зазнав "нападу" кліщів.

"Аномально тепла зима й осінь сприяли цьому. Ось вибрався в поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям. І різко передумав гуляти. Будьте обережні, не гуляйте в полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких товстих і вгодованих товаришів навіть навесні не зустрічав на ногах, а ходжу я по лісах чимало", – написав він у мережі.

Кліщі в Україні

Кліщі в Україні

Тарасевич додав, що "коронавірус – це, звісно, прекрасно", але вже щось подібне, як пташиний або свинячий грип, українці переживали.

Кліщі

Кліщі

Facebook Лаврентій Тарасевич

Кліщі

Кліщі

Facebook Лаврентій Тарасевич

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим небезпечні укуси кліща та як вберегтися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заслужена лікарка Росії, дружина колишнього глави Красноярського краю Наталія Толоконська заявила, що укуси кліщів нібито є корисними для імунітету, через що нарвалася на жорстку критику.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
укус кліща
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сибирский ватник
сибирский ватник
Довольно опасное насекомое.А если голова клеща останется в теле,когда его вытаскиваешь,то выбаливает это место месяца полтора два,особенно на голове.меня несколько сот раз за жизнь кусали но не заразили энцефалитом,повезло.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Были просто чубатые, а станут еще и кусатые...)
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