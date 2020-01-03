Головна Новини
3 січня • оновлено в 06:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Аномальна зима: в Україну прийшла нова хвиля потепління

691
Читати матеріал російською

В Україні в п'ятницю, 3 січня, очікується чергова аномальна хвиля потепління. Опадів в цей день не передбачається, він буде сонячним по всій території країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. При цьому вночі в Україні очікуються морози. Температура повітря може опуститися до -5 градусів.

Новини
Тепло повернеться: українців попередили про різку зміну погоди

У західних регіонах країни буде +5...+7 градусів, в центрі +2...+4, на сході очікується до +4 градусів, а на півдні України температура повітря досягне +7 градусів.

У Києві в цей день +2...+4, опадів не передбачається.

Аномальна зима: в Україну прийшла нова хвиля потепління

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали точний прогноз до кінця зими в Україні. Січень і лютий 2020 року буде не надто холодними. При цьому нас чекають температурні гойдалки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги