Аномальна зима: в Україну прийшла нова хвиля потепління

В Україні в п'ятницю, 3 січня, очікується чергова аномальна хвиля потепління. Опадів в цей день не передбачається, він буде сонячним по всій території країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. При цьому вночі в Україні очікуються морози. Температура повітря може опуститися до -5 градусів.

У західних регіонах країни буде +5...+7 градусів, в центрі +2...+4, на сході очікується до +4 градусів, а на півдні України температура повітря досягне +7 градусів.

У Києві в цей день +2...+4, опадів не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали точний прогноз до кінця зими в Україні. Січень і лютий 2020 року буде не надто холодними. При цьому нас чекають температурні гойдалки.

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