Аномальна спека: Україна опинилася в зоні ризику

Україна опинилася серед регіонів із максимальним ризиком зростання кількості аномально жарких днів.

Про це повідомила генеральна директорка ГО "Екодія" Наталія Гозак, передає "Сегодня". За її словами, під ударом опиниться урожай.

"Вчені з Колумбійського університету у Нью-Йорку підрахували, що в майбутньому тривалі теплові хвилі можуть охоплювати всі найбільші продовольчі регіони одночасно. Україна серед найбільш уразливих країн. Ризик зростання кількості аномально жарких днів вже у 20 разів більший", – розповіла Гозак.

Вона наголосила, що це вплине на врожайність і взагалі загрожує продовольчій безпеці не тільки України, а й світу в цілому.

Україна опинилася в зоні ризику аномальної спеки Liga

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики змінили прогноз погоди на лютий в Україні. Він буде теплим, а друга половина місяця – з рясними опадами.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал