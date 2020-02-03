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3 лютого • оновлено в 11:41
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Аномальна спека: Україна опинилася в зоні ризику

1.4т
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Україна опинилася серед регіонів із максимальним ризиком зростання кількості аномально жарких днів.

Про це повідомила генеральна директорка ГО "Екодія" Наталія Гозак, передає "Сегодня". За її словами, під ударом опиниться урожай.

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"Вчені з Колумбійського університету у Нью-Йорку підрахували, що в майбутньому тривалі теплові хвилі можуть охоплювати всі найбільші продовольчі регіони одночасно. Україна серед найбільш уразливих країн. Ризик зростання кількості аномально жарких днів вже у 20 разів більший", – розповіла Гозак.

Вона наголосила, що це вплине на врожайність і взагалі загрожує продовольчій безпеці не тільки України, а й світу в цілому.

Україна опинилася в зоні ризику аномальної спеки

Україна опинилася в зоні ризику аномальної спеки

Liga

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики змінили прогноз погоди на лютий в Україні. Він буде теплим, а друга половина місяця – з рясними опадами.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
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