Колишня санітар 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Збройних сил України Катерина Стандартюк (Коршик) неодноразово ризикувала життям, рятуючи поранених. Тепер дівчині самій необхідна допомога. Дуже терміново.

В батальйон Катерина потрапила добровольцем у 2015 році. Спочатку в її обов'язки входило забезпечення медичної служби зв'язком, однак дівчина дуже хотіла допомагати пораненим, рятувати хлопців. Пізніше Катерина закінчила курси і стала санітаром медичного пункту.

Одним з перших "бойових хрещень" для молодого медика стали події біля селища Новгородське Донецької області в 2015 році.

"Почалися важкі позиційні бої, почастішали обстріли. Катя була в складі бригади медиків - їм часто доводилося працювати на передовій", - розповідав OBOZREVATEL командир роти, в якій служила дівчина-санітар.

Згодом такого роду завдання стали буденними для молодого медика.

"Її в батальйоні любили. Мужність і доброта - таке поєднання є не у кожного. Однак кількамісячна служба не пройшла для неї дарма. Дівчина бачила страждання поранених і вмираючих бійців і пропускала всi переживання через себе. Можливо, що саме сильний стрес і став причиною розвитку у неї розсіяного склерозу", - писав раніше мій колега.

РС – це хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає головний і спинний мозок. Під час хвороби відбувається руйнування нервової тканини і заміщення її рубцевою (зі старечим склерозом РС нічого спільного не має - прим.).

Врятувати Катю може препарат, на покупку якого у неї немає грошей. Минулий раз вдалося зібрати необхідні кошти, вірю, що вийде і зараз. Інакше дівчина як мінімум виявиться в інвалідному кріслі.

На курс лікування зараз потрібні два флакони препарату ОКРЕВУС (Ocrevus) - це 230 тисяч гривень. Хороша новина в тому, що 120 тисяч вже є. Так що у нас є один-два тижні, щоб зібрати решту на лікування. Поки що Катя ходить у поліклініку на уколи, щоб "хоч якось підтримувати стан".

Каті зараз 29 років, вона родом з Луганська, а зараз живе у Вінниці (прихистили знайомі). В розлученні. Учасник АТО, інвалід війни.

Ситуація перевірена (були публікації про необхідність допомоги товаришеві по службі і на офіційній сторінці батальйону), частину документів викладу нижче.

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Реквізити для допомоги:

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5168 7573 1607 4311 Коршик Катерина Юріївна

Друзі, це саме та ситуація, коли навіть 10 гривень не будуть зайвими і можуть допомогти! Своїх не кидаємо?

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Публікація на OBOZREVATEL від 3 вересня 2018 року тут.

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