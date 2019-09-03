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3 вересня • оновлено в 14:47
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Ганна Молчанова
Ганна Молчанова
Заступник шеф-редактора "Обозревателя" Всі статті автора

Своїх не залишаємо? Вона рятувала воїнів, тепер допомога потрібна вже їй

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Колишня санітар 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Збройних сил України Катерина Стандартюк (Коршик) неодноразово ризикувала життям, рятуючи поранених. Тепер дівчині самій необхідна допомога. Дуже терміново.

В батальйон Катерина потрапила добровольцем у 2015 році. Спочатку в її обов'язки входило забезпечення медичної служби зв'язком, однак дівчина дуже хотіла допомагати пораненим, рятувати хлопців. Пізніше Катерина закінчила курси і стала санітаром медичного пункту.

Одним з перших "бойових хрещень" для молодого медика стали події біля селища Новгородське Донецької області в 2015 році.

"Почалися важкі позиційні бої, почастішали обстріли. Катя була в складі бригади медиків - їм часто доводилося працювати на передовій", - розповідав OBOZREVATEL командир роти, в якій служила дівчина-санітар.

Згодом такого роду завдання стали буденними для молодого медика.

Своїх не залишаємо? Вона рятувала воїнів, тепер допомога потрібна вже їй

"Її в батальйоні любили. Мужність і доброта - таке поєднання є не у кожного. Однак кількамісячна служба не пройшла для неї дарма. Дівчина бачила страждання поранених і вмираючих бійців і пропускала всi переживання через себе. Можливо, що саме сильний стрес і став причиною розвитку у неї розсіяного склерозу", - писав раніше мій колега.

РС – це хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає головний і спинний мозок. Під час хвороби відбувається руйнування нервової тканини і заміщення її рубцевою (зі старечим склерозом РС нічого спільного не має - прим.).

Своїх не залишаємо? Вона рятувала воїнів, тепер допомога потрібна вже їй

Врятувати Катю може препарат, на покупку якого у неї немає грошей. Минулий раз вдалося зібрати необхідні кошти, вірю, що вийде і зараз. Інакше дівчина як мінімум виявиться в інвалідному кріслі.

На курс лікування зараз потрібні два флакони препарату ОКРЕВУС (Ocrevus) - це 230 тисяч гривень. Хороша новина в тому, що 120 тисяч вже є. Так що у нас є один-два тижні, щоб зібрати решту на лікування. Поки що Катя ходить у поліклініку на уколи, щоб "хоч якось підтримувати стан".

Каті зараз 29 років, вона родом з Луганська, а зараз живе у Вінниці (прихистили знайомі). В розлученні. Учасник АТО, інвалід війни.

Ситуація перевірена (були публікації про необхідність допомоги товаришеві по службі і на офіційній сторінці батальйону), частину документів викладу нижче.

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Реквізити для допомоги:

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5168 7573 1607 4311 Коршик Катерина Юріївна

Друзі, це саме та ситуація, коли навіть 10 гривень не будуть зайвими і можуть допомогти! Своїх не кидаємо?

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Публікація на OBOZREVATEL від 3 вересня 2018 року тут.

Сторінка Каті в Facebook.

Своїх не залишаємо? Вона рятувала воїнів, тепер допомога потрібна вже їй
Своїх не залишаємо? Вона рятувала воїнів, тепер допомога потрібна вже їй
Своїх не залишаємо? Вона рятувала воїнів, тепер допомога потрібна вже їй
Своїх не залишаємо? Вона рятувала воїнів, тепер допомога потрібна вже їй

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Україна
Тег
Збройні сили України
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Maria Maria
Maria Maria
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