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7 листопада • оновлено в 13:52
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"Ан*л – на референдум з російською мовою!" Соколова затролила Яременка через секс-скандал

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Українська журналістка Яніна Соколова жорстко затролила народного депутата України від "Слуги народу" Богдана Яременка через гучний секс-скандал.

На сторінці проекту "Вечір з Яніною Соколовою" у Facebook вона запропонувала винести питання його сексуальних уподобань на референдум разом з питанням російської мови (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Чому анал – табу? Може, варто питання з аналом винести на всеукраїнський референдум, разом з російською мовою? Може, в деяких регіонах анал – це не табу, а традиція. Чому ви з Києва вказуєте регіонам, що їм зі своїм рідним аналом робити? Ось Яременко і взявся вивчити це питання", – постібалася телеведуча над зганьбленим парламентарієм.

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Нагадаємо, в мережі з'явилася пародія на головну пісню серіалу "Слуга народу", присвячена Яременку, який осоромився інтимними листуванням у стінах Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особи
Яніна Соколова Богдан Яременко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Andria Viktor
Andria Viktor
Трудная работа у депутатов...
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