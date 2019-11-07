Українська журналістка Яніна Соколова жорстко затролила народного депутата України від "Слуги народу" Богдана Яременка через гучний секс-скандал.

На сторінці проекту "Вечір з Яніною Соколовою" у Facebook вона запропонувала винести питання його сексуальних уподобань на референдум разом з питанням російської мови (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

"Чому анал – табу? Може, варто питання з аналом винести на всеукраїнський референдум, разом з російською мовою? Може, в деяких регіонах анал – це не табу, а традиція. Чому ви з Києва вказуєте регіонам, що їм зі своїм рідним аналом робити? Ось Яременко і взявся вивчити це питання", – постібалася телеведуча над зганьбленим парламентарієм.

Нагадаємо, в мережі з'явилася пародія на головну пісню серіалу "Слуга народу", присвячена Яременку, який осоромився інтимними листуванням у стінах Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.

Мережа відреагувала мемами й насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром була опублікована переписка Яременка з іншими дівчатами.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!