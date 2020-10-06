Анестезіолог попередив про брак медиків для лікування "ковідних" пацієнтів

Якщо кількість хворих на коронавірус в Україні зростатиме надалі, медичного персоналу для їх лікування просто забракне.

Про це OBOZREVATEL сказав президент Асоціації анестезіологів України, професор Сергій Дубров. За його словами, нині це вже проблема, особливо при відкритті нових лікарень для хворих.

"Якщо кількість інфікованих зростатиме, нам забракне медиків. Пацієнтів все більше і більше, у деяких лікарнях 100-відсоткове заповнення, і навіть якщо ми відкриємо нові, медперсоналу, який буде готовий працювати в важких умовах, не вистачить фізично", – вважає Дубров.

За його словами, апаратів для лікування COVID-19, в Україні достатньо. Це штучна вентиляція легень, ШВЛ, та навіть ЕКМО, екстракорпоральна мембранна оксигенація. Перших десь з 4,9 тис, а ЕКМО – 21 апарат.

"На сьогодні у нас немає відділення, де б катастрофічно не вистачало ШВЛ. Ми виходимо на ідеальний показник – один апарат на одне ліжко. Це показники розвинених країн. На ЕКМО вели тільки трьох людей хворих на COVID-19: двоє померли. Дитина на п'ятницю, 2 жовтня, була ще на апараті", – зауважив він.

Дубров також додав, що ЕКМО – дуже дорогий метод лікування, до того ж виживання навіть у світі у розвинутих центрах ЕКМО, не перевищує 10-15%.

Більше про те, як в Україні лікують важкохворих на COVID-19 – читайте на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже є кілька зареєстрованих випадків повторного інфікування на коронавірус.