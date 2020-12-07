Анекдоти дня: топ-10 приколів про понеділок

Понеділок – не найлегший день тижня. Діти після двох вихідних вирушають до садків і шкіл, а їхні батьки – на роботу.

Щоб починати трудовий тиждень було веселіше, OBOZREVATEL спеціально для своїх читачів зібрав кілька веселих анекдотів про понеділок.

Анекдоти і приколи про понеділок

– Уявіть, що ви прокинулися в тілі людини, яку ненавидите!

– Так я щопонеділка так прокидаюся...

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Якщо після двох холодних і дощових днів потепліло, і світить яскраве сонце – швидше за все, настав понеділок.

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Приколи про понеділок bugaga.ru

План на понеділок – чекати п'ятницю.

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Кругом безвихідь. Чим далі понеділок, тим ближче понеділок.

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– Добре, що сьогодні п'ятниця, можна нормально посидіти і випити.

– Олег, але сьогодні – понеділок!

– Неважливо, я вже налаштувався.

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Картинка-прикол про понеділок liveinternet.ru

Понеділок. Ранок. Дочка вдягається і бурчить при цьому:

– І навіщо ви мене Сонею назвали, якщо щоранку в садок будите?

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Понеділок чим гарний? Один пройшов – іншого на тижні вже не буде.

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Приколи про роботу в понеділок Pinterest

Ніщо так не розхитує нервову систему в понеділок, як усе!

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Як нафарбувати очі в понеділок вранці, якщо вони не відкриваються?

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Жарт про ранок bugaga.ru

– Все! З вівторка починаю нове життя. – А чому не з понеділка? – Та яке в понеділок життя!

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