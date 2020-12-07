Анекдоти дня: топ-10 приколів про понеділок
Понеділок – не найлегший день тижня. Діти після двох вихідних вирушають до садків і шкіл, а їхні батьки – на роботу.
Щоб починати трудовий тиждень було веселіше, OBOZREVATEL спеціально для своїх читачів зібрав кілька веселих анекдотів про понеділок.
– Уявіть, що ви прокинулися в тілі людини, яку ненавидите!
– Так я щопонеділка так прокидаюся...
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Якщо після двох холодних і дощових днів потепліло, і світить яскраве сонце – швидше за все, настав понеділок.
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План на понеділок – чекати п'ятницю.
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Кругом безвихідь. Чим далі понеділок, тим ближче понеділок.
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– Добре, що сьогодні п'ятниця, можна нормально посидіти і випити.
– Олег, але сьогодні – понеділок!
– Неважливо, я вже налаштувався.
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Понеділок. Ранок. Дочка вдягається і бурчить при цьому:
– І навіщо ви мене Сонею назвали, якщо щоранку в садок будите?
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Понеділок чим гарний? Один пройшов – іншого на тижні вже не буде.
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Ніщо так не розхитує нервову систему в понеділок, як усе!
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Як нафарбувати очі в понеділок вранці, якщо вони не відкриваються?
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– Все! З вівторка починаю нове життя. – А чому не з понеділка? – Та яке в понеділок життя!
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