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23 грудня • оновлено в 13:07
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Андрій Курков: поставте письменнику гостре питання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 23 грудня стане письменник Андрій Курков.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Андрій Курков: поставте письменнику гостре питання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Андрієм Курковим сьогодні о 17:30.

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Автор
Павло Заяц
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