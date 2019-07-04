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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
ЖурналістВсі статті автора

Зеленский приказал отвести украинские войска

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Зеленский ветировал закон про импичмент президента.

Зеленский приказал отвести украинские войска - после этого сепаратисты обстреляли украинских медиков.

Глава Офиса президента Зеленского предлагает сделать русский язык региональным в Донецкой и Луганской областях.

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Вляпалась Москва, а отвечает Украина

Зеленский назначил сепаратиста губернатором Луганской области.

Зеленский продаёт билеты на свою встречу с диаспорой в Канаде.

Зеленский хочет потратить 300 миллионов гривен из бюджета на свой новый офис с хорошей для него аурой.

И это только небольшая часть того, что новый президент сгенерировал за предпоследние сутки...

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
російська моваНовини Донбасу
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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