Зеленский ветировал закон про импичмент президента.

Зеленский приказал отвести украинские войска - после этого сепаратисты обстреляли украинских медиков.

Глава Офиса президента Зеленского предлагает сделать русский язык региональным в Донецкой и Луганской областях.

Зеленский назначил сепаратиста губернатором Луганской области.

Зеленский продаёт билеты на свою встречу с диаспорой в Канаде.

Зеленский хочет потратить 300 миллионов гривен из бюджета на свой новый офис с хорошей для него аурой.

И это только небольшая часть того, что новый президент сгенерировал за предпоследние сутки...

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