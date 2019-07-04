Зеленский ветировал закон про импичмент президента.
Зеленский приказал отвести украинские войска - после этого сепаратисты обстреляли украинских медиков.
Глава Офиса президента Зеленского предлагает сделать русский язык региональным в Донецкой и Луганской областях.
Зеленский назначил сепаратиста губернатором Луганской области.
Зеленский продаёт билеты на свою встречу с диаспорой в Канаде.
Зеленский хочет потратить 300 миллионов гривен из бюджета на свой новый офис с хорошей для него аурой.
И это только небольшая часть того, что новый президент сгенерировал за предпоследние сутки...
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